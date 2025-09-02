Ivanka Trump disfruta de unas vacaciones con su hermano Donald Trump Jr. y luce este vestido de estampado floral

Ivanka Trump (43 años) ha disfrutado de unas vacaciones a caballo entre Miami y Bahamas. Ella misma así lo ha revelado en una de sus últimas publicaciones de Instagram. Una suerte de escapada que ha vivido de la mano de su hermano Donald Trump Jr. (47)

"Últimamente entre Miami y Bahamas. Gracias a Donald Trump Jr. y Bettina Anderson por hospedarnos para un fin de semana de vacaciones de verano en el que pescar y divertirnos en Exuma -un distrito de las Bahamas-", ha escrito la hija del presidente de Estados Unidos en Instagram.

Ha acompañado Ivanka sus palabras de un carrusel en el que comparte instantáneas que revelan algunos de sus planes vacacionales. Sus seguidoras, no obstante, han puesto el foco en el estilismo por el que se ha decantado Trump.

Sabido es que la hija de Donald Trump (79) es una fiel amante de los vestidos. Y en concreto de todos aquellos con estampados vivos. Así lo ha vuelto a demostrar en sus vacaciones de verano.

La empresaria se ha enfundado un vestido con diseño floral que firma Farm Rio. El modelo por el que se ha decantado Ivanka Trump es el Tropical Forest Off-White. Destaca, entre otros aspectos, por su favorecedor escote en V y el corte sin mangas que presenta.

Vestido Tropical forest off-white

Aseveran desde la página web de Farm Rio que el modelo que ha lucido la hija del magnate está diseñado 100% en lino. Todo aquel que lo desee puede hacerse con un vestido igual entre las tallas 2XS y XL. ¿Su precio? Se encuentra disponible online en 147 euros. Antes, cabe mencionar, superaba los 200 euros.

El vestido de Ivanka ya habla por sí mismo. En esta línea, no es necesario recargar el look con numerosos complementos y llamativos accesorios. Trump, así, ha lucido pendientes minimalistas en color dorado. En cuanto al cabello, ha optado por ondear su lacia melena rubia a los cuatro vientos.

No ha compartido la hija de Donald Trump el calzado por el que se ha decantado para combinar su vestido de estampado floral. Sin embargo, teniendo en cuenta el corte de la prenda y su diseño, una opción ideal sería añadir unas sandalias de esparto con plataforma. Un zapato cómodo a la par que sofisticado.

Sobre la firma

Farm Rio se ha convertido en una de las firmas más reconocidas de Brasil desde su fundación en 1997. Con un estilo maximalista presente en cada puntada, costura y estampado, los lúdicos diseños de la marca rebosan un vibrante eclecticismo que encarna el espíritu carnavalesco de su Río de Janeiro natal.