Violeta Mangriñán luce un ideal vestido de la colaboración de María Fernández-Rubíes con Sophie & Lucie: los detalles

No es secreto para nadie que son cada vez más las influencers que dan un paso al frente en sus carreras profesionales como diseñadoras de moda. Así le ha ocurrido recientemente a María Fernández-Rubíes (34 años), quien ha tenido la oportunidad de presentar una pieza de ropa junto a la firma Sophie & Lucie.

La influencer es toda una amante de la moda y así lo demuestra el contenido que comparte frecuentemente en su perfil de Instagram. Es aquí donde Frubies -como se hace llamar en redes- saca a relucir sus mejores estilismos.

Su colaboración con la mencionada marca, como no podía ser de otra forma, ha levantado pasiones entre sus compañeras de profesión y son numerosas las influencers que han felicitado a María con motivo de la prenda de ropa que se encuentra en el catálogo de Sophie & Lucie.

Otra pionera en el mundo de las redes es Violeta Mangriñán. La valenciana, fiel amante de la moda, no ha podido evitar caer rendida ante el vestido que ha diseñado María Fernández-Rubíes para Sophie & Lucie.

Se trata de un vestido largo compuesto por un cuerpo de punto marrón ajustado con escote cuadrado y tirantes anchos en contraste negro. La parte inferior presenta una falda amplia de tejido fluido con estampado de rayas verticales en blanco y negro, que aporta movimiento. El vestido, así, combina un estilo relajado, ideal para los días de verano.

La prenda de ropa que ha lucido Mangriñán recientemente en Instagram se encuentra a día de hoy disponible en la web de Sophie & Lucie entre las tallas XS y XL. En cuanto a su precio, es posible hacerse con un modelo igual al que ha lucido la influencer valenciana por 195 euros.

María Fernández-Rubíes, con el vestido María combinado marrón de Sophie & Lucie.

La elección de pantalones anchos con rayas verticales además aporta un toque de frescura y movimiento, muy acorde con las tendencias actuales en moda que enfatizan la libertad y el vuelo en las prendas.

Este estilismo va alineado con el espíritu de la colaboración que María mantiene con Sophie & Lucie: prendas para el día a día y para ocasiones especiales, que reflejan un diseño cuidado, arraigado en inspiración mediterránea y urbana, que puede adaptarse fácilmente al estilo de vida contemporáneo.

Para complementar este conjunto se podrían añadir accesorios como un collar delicado dorado, pendientes tipo aro o perlas, pulseras finas, anillos minimalistas, un cinturón fino para marcar la cintura, y unas gafas de sol estilo vintage.