Este vestido rebajado de Anna Padilla es todo lo que necesitas para una cena frente al mar

Anna Padilla (28 años) vuelve a convertirse en la protagonista del estilo que necesitan las costas gaditanas. Un vestido de NoNiNá de la temporada pasada, que no ha pasado desapercibido, ha sido el culpable.

Después de mostrar cada uno de los detalles de sus vacaciones, sus momentos en el chiringuito El Trompeta, que ha reabierto este verano, y los instantes que está viviendo con su novio Mario y su madre, Paz Padilla (55), en Zahara de los Atunes, la influencer está dispuesta a ser la más comentada del verano.

Anna Padilla apuesta por un diseño largo y estampado que combina elegancia y comodidad, ideal para cualquier plan veraniego. Un vestido firmado por NoNiNá que ha conquistado a todas las expertas y que ya se ha convertido en objeto de deseo en las costas españolas.

Anna Padilla con un diseño de NoNiNá. Instagram

La caída de la prenda y la espalda elástica aseguran un ajuste perfecto y favorecedor, mostrando que la moda puede ser práctica y sofisticada al mismo tiempo.

El vestido, confeccionado en 100 % poliéster, permite un movimiento fluido y ligero, perfecto para esos días en los que el calor pide prendas frescas sin renunciar al estilo.

Anna lo ha acompañado con accesorios sencillos que elevan el look: una pulsera de Pandora, un collar delicado y un bolso neutro de Mango, demostrando que menos es más a la hora de combinar colores y estampados.

Una de las grandes ventajas de este vestido es que, a pesar de ser de la temporada pasada, actualmente está disponible a un precio muy atractivo: tan solo 21,95 euros. Sin duda, una oportunidad para renovar el armario sin romper la economía y para aquellas que buscan piezas de tendencia con un aire atemporal que se pueden lucir tanto en la ciudad como en la playa.

Vestido María. NoNiNá

El estampado del vestido de NoNiNá, lleno de motivos abstractos en tonos tierra y azulados, aporta un toque fresco y veraniego, mientras que la fluidez de la tela asegura comodidad durante todo el día.

El detalle de la espalda elástica es un guiño a la funcionalidad, adaptándose a diferentes siluetas y proporcionando libertad de movimiento. Con este outfit, Anna Padilla ha confirmado que la moda inteligente y accesible es posible.

Aprovechando los descuentos actuales, este vestido de NoNiNá se posiciona como un imprescindible para todas las expertas en moda que buscan versatilidad, comodidad y estilo, demostrando que los clásicos de temporadas pasadas pueden convertirse en los protagonistas de cualquier armario este verano.