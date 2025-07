Anna Padilla tiene el vestido de lino más bonito (y fresquito) del verano y es de su propia firma

Anna Padilla (28 años) tiene el don de hacernos suspirar con cada uno de sus looks estivales, y el último no podía ser más perfecto. En una imagen tan natural como inspiradora. Como siempre que visita Zahara de los Atunes, sus looks se convierten en los grandes protagonistas.

Esta vez, ha sido un look con su madre, Paz Padilla (55), el que, paseando por la calle, con gafas de sol y bolso de rafia en mano, la influencer ha sorprendido a sus seguidores. No podía ser de otra forma que con uno de esos vestidos que nos salvan la maleta de verano. ¿Lo mejor? Es de su propia firma, NoNiNá, y no puede gustarnos más.

No es la primera vez que Anna sorprende con un diseño de su propia marca, ya que su madre y ella son las mejores embajadoras de su propia firma. No importan las críticas, no importan las polémicas: NoNiNá se ha convertido en la marca más demandada entre las influencers.

Anna Padilla con vestido de lino de Noniná. Instagram

El vestido en cuestión se llama Matty y es una auténtica joya veraniega: largo, suelto, de tirantes finos y confeccionado en 100% lino. ¿El resultado? Un diseño fresco, ligero y tan versátil que lo mismo te sirve para un paseo por el pueblo, que para una cena relajada al atardecer (y más los de Zahara).

El diseño ha sido fichado en su versión de rayas azul y blanco, el mismo que luce Anna Padilla en la imagen, aunque está disponible en más colores, por si eres de las que prefiere tonos más vivos o neutros: también lo puedes encontrar en rosa y naranja o en la clásica combinación de blanco y negro.

Vestido Matty. No Ni Ná

Uno de los puntos fuertes de este diseño es el ajuste regulable, tanto en los tirantes como en la espalda, donde incorpora un lazo que no solo añade un detalle especial, sino que permite que el vestido se adapte perfectamente a cada silueta.

Además, y esto no es ningún detalle menor, el vestido Matty tiene un precio de 54,90 euros, lo que lo convierte en una opción más que asequible dentro del mundo de la moda española hecha con mimo.

En definitiva: fresco, estiloso, fácil de llevar y con ese rollito natural chic que tanto nos gusta. Si aún estás buscando el vestido del verano, puede que acabes de encontrarlo. Palabra de Anna Padilla.