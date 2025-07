Rosalía se une a New Balance como su nueva embajadora global: descubrimos la intrahistoria de su colaboración

Rosalía se une a New Balance como su nueva embajadora global. Cedida a EL ESPAÑOL

Este miéroles, 9 de julio, Rosalía (32 años), la artista ganadora de varios Grammy, se une a la familia de embajadores y atletas de New Balance, aportando su talento como cantante, compositora y productora, así como su dinámico sentido de la moda. La presencia de Rosalía, decidida y audaz, conecta con el movimiento, la música y el estilo, ese que imprime en cada uno de sus proyectos, impactando en la cultura de todo el mundo.

Rosalía refleja la celebración de la independencia que la marca New Balance ha representado desde 1906. Es mucho más que un icono cultural de renombre mundial. Ella no sigue las tendencias, las crea. De la mano de New Balance, promete reescrbir las reglas mediante una estrategia de autoría conjunta centrada en el producto y la narrativa.

Como punto de partida, New Balance lanzará una audaz campaña dividida en cinco partes y protagonizada por la propia Rosalía. Filmada con calidad cinematográfica, la campaña se desarrolla en varios capítulos: cada momento captura una nueva etapa de su trayectoria, mientras asume este rol con confianza y determinación.

La historia comienza en la sede de New Balance en Boston, donde Rosalía emprende una misión que atraviesa la ciudad. Desde conducir hasta Nueva York, hasta entregar un misterioso paquete, la narrativa se construye con imágenes impactantes y un simbolismo profundo y complejo.

El paquete, que se revela como una pintura personalizada con el logotipo de New Balance x Rosalía, marca una poderosa unión artística. A lo largo de cada capítulo, Rosalía deja claro que no teme romper barreras y compartir su visión única, todo un adelanto de lo que podremos ver entre la cantante y la marca deportiva global.

En la campaña Rosalía presenta las New Balance 204L, el último modelo lifestyle de la marca, que combina el estilo pulcro y retro de las zapatillas de running, con ante de calidad premium y tecnología de la década de los 2000. El modelo 204L se lanzará a nivel mundial en julio, a través de los canales de venta de New Balance.