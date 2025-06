María Fernández-Rubíes, vacaciones VIP a Palma de Mallorca con un espectacular vestido de Simorra

María Fernández-Rubíes (33 años) ha vivido unos días de ensueño en Palma de Mallorca. Ella misma ha compartido en sus redes sociales que ha tenido la oportunidad de afrontar "momentos espectaculares" en la isla balear.

La creadora de contenido en redes ha sacado a relucir en su feed de Instagram un post en el que aparece con un espectacular atardecer a sus espaldas. No obstante, no ha sido el background de la fotografía lo que más ha acaparado el foco mediático.

Frubies, en esta línea, ha vuelto a hacer alarde de su impecable gusto por la moda compartiendo un vestido ideal que forma parte de la nueva colección de Simorra. Una prenda de ropa de un alto calibre de la que EL ESTILO de EL ESPAÑOL tiene todos los detalles.

María, en concreto, se ha decantado por un vestido largo con cuello halter y espalda abierta que cuenta con cierre de cremallera lateral invisible. El modelo con el que se ha hecho Fernández-Rubíes es el Blumer. Una prenda de ropa que forma parte de la nueva colección de la firma Simorra y que tiene un precio en su página web de 248 euros.

Se encuentra disponible el vestido de la influencer entre las tallas 34 y 44, por lo que no existe excusa alguna para que cualquiera que lo desee se haga con el mismo modelo que ha lucido en Instagram María Fernández-Rubíes. Un look de alta categoría que promete convertirse en el must de muchas mujeres de cara a todos los eventos de este verano.

Vestido Blumer de Simorra.

El vestido de María Fernández-Rubíes ya habla por sí solo. No hace falta añadir complementos que recarguen el estilismo. Sin embargo, la creadora de contenido ha acertado en la combinación de accesorios que ha escogido.

Dos brazaletes en plata y un bolso tamaño mini en marrón chocolate han dado el toque final al acertado estilismo de María. Además, la influencer ha optado por un clean look. Se trata de un tipo de recogido que está totalmente de moda entre las creadoras de contenido más jóvenes.

El clean look en el cabello, en concreto, se traduce en peinados recogidos, como moños o coletas, que están muy pulidos y sin frizz. Se busca que el cabello esté totalmente retirado del rostro, dejando las facciones al descubierto. Un estilo minimalista y elegante que se caracteriza por tener un aspecto limpio y sin complicaciones.