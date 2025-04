Rocío Osorno comparte tres trajes que sirven de inspiración a sus seguidoras para la época de bautizos y comuniones

El lino se posiciona como una de las tendencias estrella de cara al verano. De hecho, ya lo está siendo en primavera, tal y como demuestran frecuentemente numerosas influencers en sus respectivos perfiles en redes sociales.

Rocío Osorno (36 años) ha sido una de las muchas creadoras de contenido que ha compartido en su Instagram prendas de este tejido para servir de inspiración a sus miles de seguidoras en redes sociales. Así, la diseñadora sevillana ha vuelto a hacer alarde de su buen gusto por la moda en uno de los últimos vídeos que ha publicado.

"No tengo ninguna duda de que son mis looks favoritos de esta temporada, me encantan cómo quedan y son súper cómodos". Así titula Rocío Osorno el post de su Instagram en el que se muestra probándose distintas prendas de ropa de lino. Una serie de piezas que forman parte de la nueva colección de Mango.

Rocío Osorno Instagram El conjunto de Zara de Rocío Osorno es el que toda experta necesitará esta primavera en su gran armario de temporada

La diseñadora sevillana ha sacado a la luz tres distintos tipos de traje. En el caso de Rocío, todos están hechos con lino y se encuentran disponibles en la web de Mango. La creadora de contenido, así, ha dado ideas a todas sus seguidoras vistiendo un conjunto formado por americana y pantalón holgado en colores en burdeos, vainilla y rojo.

El traje burdeos se presenta como una de las opciones más acertadas de cara a la época de bautizos y comuniones que trae consigo el próximo mes de mayo. El conjunto que ha lucido Rocío Osorno se encuentra en la web de Mango por un precio total de 160 euros. Mientras la blazer está situada en 59,99 euros, los pantalones lo hacen por 99,99 euros. Una cantidad económica que ha sido catalogada por muchos usuarios en redes sociales

Los tonos vainilla y rojo son otra acertadísima idea de cara a las festividades de renombre que suceden en primavera y verano. Ambos conjuntos también forman parte de la nueva colección de Mango. Mientras que el primero de los trajes está preciado en su totalidad en 170 euros, el llamativo rojo pasión supera con creces los 130 euros. Cabe mencionar que son varias tallas que ya han colgado el cartel de sin stock en ambas opciones.

El tipo de trajes que ha compartido la diseñadora Rocío Osorno puede combinarse con distintos calzados. No obstante, una de las opciones más acertadas teniendo en cuenta el clima que abunda en buena parte del país a día de hoy es un par de sandalias.