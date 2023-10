Los pantalones de estilo 'palazzo' de Nuria Roca: rebajados, de estampado y diseñados por Tamara Falcó

Nuria Roca (51 asños) ha celebrado este pasado fin de semana tres celebraciones: una, la de su 33 aniversario con su marido, Juan del Val (53), con quien se casó el 6 de octubre del 2000; otra, el 13 cumpleaños de su hija Olivia, la pequeña de los tres hermanos; y la última, el también 53 cumpleaños del escritor el pasado 5 de octubre.

Ambos compartían un álbum familiar junto a la pequeña en sus redes sociales. "Eres maravillosa, Olivia. Mi niña… no te puedo querer más. Feliz cumpleaños, mi amor", escribía la presentadora. Después lo hacía el escritor: "¡Felicidades! 13 años escuchando tu risa. Lo sabe todo el mundo y lo sabes tú. Eres mi princesa y mi preferida". Días antes, el matrimonio también se dedicaba románticas palabras por permanecer tanto tiempo unidos.

El pasado domingo 8 de octubre, cuando ya los festejos terminaron, Nuria volvió al trabajo y acudió a su programa de La Sexta, La Roca, con un look que cautivó a los espectadores y después a sus seguidores tras subir su outfit a Instagram.

"Guapísima Nuria", "Siempre fashion", "Necesito la marca de los pantalones", "Siempre monísima", le alagaban sus más de 994.000 seguidores. EL ESPAÑOL tiene todos los detalles.

Es de Pedro del Hierro y está diseñado por Tamara Falcó (41) para su colección. "Cápsula exclusiva de Pedro del Hierro y TFP by Tamara Falcó. Una colección made in Spain pensada para ocasiones especiales y noches de verano. Viste de Tamara Falcó para ocasiones especiales como bodas, bautismos, comuniones y cenas de gala", señalan desde la página web.

En concreto, es el pantalón de estilo palazzo y de estampado que recibe el apodo Carla. Es crema con estampados en tonos marrones con cremallera lateral y cintura alta, ideal para cualquier evento y perfecto para combinar. La buena noticia es que está rebajado: de 169 euros que valía, ahora cuesta 39. Sin embargo, por el momento no han vuelto a reponer más piezas y en la web no hay stock, por lo que habrá que esperar para comprobar si crearán más o no.

Nuria los ha combinado con una camisa de manga larga naranja de la firma Coma Dubai, unas sandalias con tacón marrones de Jimmy Choo que presentan detalles metálicos de Jimmy Choo y unas gafas de ver del mismo tono.

