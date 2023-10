Jada Pinkett desvela que lleva separada en secreto de Will Smith desde 2016: "Estábamos agotados"

Inmersa en la promoción de su libro, Worthy, Jada Pinkett (52 años) ha revelado una de las noticias más inesperadas del año: ella y Will Smith (55) llevan separados desde 2016. Aunque este 2023 ha sido el de las rupturas y divorcios, nada hacía presagiar esta revelación que ha dejado atónitos a sus seguidores.

Es la propia Pinkett la que se explaya sobre el tema del que se habla en el libro y que no ha pasado desapercibido para aquellos periodistas que ya lo han leído. En una entrevista en NBC News con Hoda Kotb, que se emitirá este próximo viernes, 13 de octubre, la actriz ha explicado el porqué de mantener en secreto esta separación: "Hemos estado viviendo vidas completamente separadas. Aún no estábamos listos. ¿Cómo se lo decimos a la gente? No nos habíamos dado cuenta de eso".

A pesar de que ya no se consideran una pareja, todavía no han comenzado los trámites de divorcio por lo que, a efectos legales, continúan siendo un matrimonio. Y tampoco tienen la intención de hacerlo a corto plazo. "Hemos estado trabajando conjuntamente de una forma dura para ver qué está sucediendo. Nos amamos profundamente y vamos a averiguar qué significa esta situación para nosotros, es cómo ser socios", continúa explicando Pinkett.

Jaden Smith, Jada Pinkett y Will Smith, en 2022. GTRES

Según ha explicado la actriz, su matrimonio se fracturó debido a "muchas cosas", pero nada en específico: "Creo que cuando llegamos a 2016, ambos estábamos agotados de intentarlo. Creo que ambos todavía estábamos atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona".

Durante estos siete años en los que han estado separados, la pareja ha continuado asistiendo a eventos de alfombra roja como una unidad familiar. Nada hacía presagiar que las cosas entre ellos estaban mal. En 2020 incluso compraron una propiedad en común.

El matrimonio tiene dos hijos en común, Jaden Smith (25) y Willow Smith (22), quienes según Pinkett han sido un apoyo fundamental todos estos años: "Mis hijos son pequeños gurús. Me han enseñado un profundo sentido de autoaceptación. Aman cada parte de mí".

Sus últimas polémicas

El peor episodio de estos últimos años fue el vivido en la entrega de los Premios Oscar de 2022. En mitad de la gala, el comediante Chris Rock, realizó un chiste sobre Pinkett y sus problemas de alopecia. Sin dudarlo, Smith se levantó de su asiento, se subió al escenario y pegó a Rock: "Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca".

Pinkett no ha dudado en hablar de este episodio y contar su versión de los hechos. "Pensé: 'Esto es una obra de teatro. No hay manera de que Will lo golpee. No fue hasta que Will empezó a caminar de regreso a su silla que me di cuenta de que no era una parodia".

En 2020, los medios internacionales se hicieron eco de un romance que la actriz tuvo con el cantante August Alsina y Will Smith habría sido partícipe de ello. Unos días después, fue el representante de la pareja la que negó las especulaciones. Sin embargo, la actriz lo confirmó tiempo después y el actor afirmó que tenían un matrimonio abierto y que su unión no se debía "sentir como una prisión".

