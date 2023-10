Amaia Montero, un año de su imagen más preocupante: sin planes de volver a la música y "sin ganas de enamorarse"

Hace justo un año, 365 días, el nombre de la artista Amaia Montero (47 años) copaba las cabeceras de los principales medios de comunicación españoles y allende los mares por una cuestión que nada tenía que ver con su impecable y magnánima trayectoria musical.

Unas desmejoradas imágenes de la cantante en redes sociales, y los rumores y especulaciones sobre su estado de salud a colación, se desataron sin remisión. La excomponente de La Oreja de Van Gogh abandonó la esfera pública y 'blindó' su vida: lo prioritario era cuidarse y reponerse. Entonces, la hermana de la cantante, Idoia, deslizó que Amaia no estaba atravesando su mejor momento.

La siguiente información llegó en noviembre de 2022, cuando Montero fue captada abandonando la clínica Universitaria de Navarra tras un mes ingresada. Puso rumbo a su domicilio familiar, en Irún, en el País Vasco. Meses después, se la vio, en Navidad, paseando por las calles de Biarritz, Francia, "con la mirada perdida" y "desorientada", según deslizó el extinto Sálvame.

Amaia Montero en un acto público en Madrid, en noviembre de 2016.

Toda esa aciaga etapa, afortunadamente, ha quedado atrás un año después, según conoce EL ESPAÑOL. Amaia ha renacido y es otra persona. Su entorno más próximo se mantiene prudente y muy cauteloso a la hora de hablar de la salud de la intérprete, pero sí se afirma que está con gran fuerza, rodeada de un núcleo de familiares y amigos, muy leales todos ellos, y retomando su vida social con comidas y planes.

En esa línea, se sostiene que Montero está haciendo vida totalmente normal, aunque de momento no se va a enfrentar a la vida pública de los eventos y los compromisos laborales. No va a volver, aún. Tiempo al tiempo. Sobre ese regreso a la música con un nuevo disco -a este medio se trasladó que ella guardaba grandes esperanzas para este 2023-, ahora se asevera que "no hay nada ni siquiera hablado".

No es la prioridad de Amaia ahora mismo. La artista es consciente de que tiene una legión de fans que la espera fervorosamente, y por eso aparece en redes sociales de vez en cuando. "Ella se preocupa mucho por su público, y por eso publica algo de vez en cuando. Es un gesto muy a tener en cuenta", confía a este medio una fuente de contrastada credibilidad.

Y se añade: "No sabéis la cantidad de mensajes que recibe diariamente. De ánimo y de fuerza".

EL ESPAÑOL, en conversación con la persona cercana al círculo de amistades de la autora de Deseos de cosas imposibles, se interesa por el estado sentimental y amoroso de Amaia. Hace años que no se le conoce romance alguno a la artista, y parece que así continúa siendo. "No tiene ninguna gana", se responde, escuetamente.

Amaia está volcada en su familia y sus amigos y no existe para ella mayor horizonte. De momento. Cabe recordar que fue a principios de diciembre de 2022 cuando se informó de que Amaia habría sufrido un fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de la publicación de su nuevo disco.

La artista posando, sonriente, en los Premios Cadena Dial, en marzo de 2018.

El intenso trabajo al que estuvo sometida para que su proyecto musical estuviera perfecto habría sido la causa, así que los doctores que la trataron le recomendaron reposo y tranquilidad absoluta para poder recuperarse. A lo largo de estos meses de preocupación por su salud, varios los amigos de Amaia que no dudaron en mostrarle su apoyo públicamente, como su expareja sentimental, Gonzalo Miró (42), o su gran amiga Cayetana Guillén Cuervo (54).

"Yo la quiero mucho, ya lo sabéis. (...) Amaia es una gran persona, con un corazón que no le cabe en el pecho. Y creo que todos tenemos malas épocas", aseguró el cineasta Gonzalo Miró, hijo de la desaparecida Pilar Miró.

En esa dirección, se mostró la actriz y presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España Guillén Cuervo recientemente, la cual tiene un importante lazo afectivo con Amaia, pues ésta es madrina de su hijo Leo: "Se va a recuperar seguro, porque ella es muy fuerte. Es maravillosa. No es fácil siempre expuesto públicamente, es un plus que hay que tener en cuenta. Ella va a salir adelante, te lo digo yo que sí".

Junto a Amaia, a su lado, están su hermana y, sobre todo, su madre, Pilar Sardías. Son su motor y también su inspiración. "Ojalá esté cogiendo inspiración y saque ese discazo que queremos los que la admiramos. De los peores momentos surgen grandes cosas", aporta un buen conocido de Amaia.

Amaia y su dolor

Amaia Montero proviene de una familia muy unida y férrea. Su hermana mayor, Idoia, fue quien dio la cara -de forma totalmente altruista- a nivel mediático cuando en octubre de 2022 estalló la preocupación por Amaia Montero.

Deslizó entonces quien bien la conoce y frecuenta que la intérprete de temas como Muñeca de trapo es alguien "muy sensible, y no lo ha pasado nada bien en algunos momentos. No sólo por las críticas de las redes y el físico y demás, sino por la muerte de su padre".

Fue en febrero de 2009 cuando José Montero perdía la vida tras dos largos años batallando contra una enfermedad. Fue la etapa más dura para Amaia, pues coincidió en el tiempo con su separación profesional de La Oreja de Van Gogh. Amaia nunca creyó en aquel desenlace.

La fuente con la que se contactó fijó este fallecimiento en un punto de inflexión clave en la vida de Amaia. Un dolor que, a día de hoy, no ha superado del todo, como ha reconocido en varias entrevistas.

