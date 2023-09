Ana Milán tiene el 'look' perfecto para hacer frente a los días de lluvia

Ana Milán (49 años) se ha convertido en los últimos años en uno de los referentes de estilo de la farándula española. Sus looks siempre impresionan a sus fans y el último, como no podía ser de otra forma, nos ha vuelto ha conquistar: una combinación de básicos que funcionan a la perfección cuando tienes estilo.

No nos cabe ninguna duda, Ana cuenta con un fondo de armario repleto de básicos. La actriz es toda una experta en fichar prendas todoterreno que puede explotar en su día a día y temporada tras temporada. Porque sus outfits se han convertido en total fuente de inspiración cada vez que tenemos que enfrentarnos al eterno dilema del 'qué me pongo'. Un look a primera vista básico, fácil de replicar, pero que guarda un estilo inconfundible.

"Me gustan los días de lluvia (suave), me gusta esa sensación de que todo se limpia. Me gustan los paraguas grandes y la protección tierna que ofrecen. Me gustan las gotas de agua que consiguen esquivar el paraguas y salpicarte en la cara. El silencio de los días de lluvia y la prisa por llegar a casa…", escribía este 4 de septiembre en su cuenta de Instagram.

Sus seguidores no han tardado en comentar lo "fabulosa" que iba pese a que el tiempo a veces no acompañe a un buen conjunto. "No he visto a nadie afrontar los días de lluvia con más estilo", "la lluvia te sienta estupendamente", "hasta bajo la lluvia no dejas de ser elegante", "cuando te canses de esa camiseta, regálamela" son sólo algunos de los mensajes de la publicación que no para de acumular likes.

EL ESTILO de JALEOS tiene la respuesta de dónde proceden sus prendas. La camiseta, en la que se aprecia una serigrafía con las palabras "Peace Love" en forma de alas y en colores negro y blanco es de Zadig & Voltaire y cuesta 95 euros.

Por otro lado, la falda es de Karl Lagerfeld. Esta falda voluminosa con el largo maxi y la silueta acampanada aportan un toque arrebatador a este diseño moderno y la cintura elástica con la marca de KARL realza aún más la silueta femenina y tiene un precio de 299 euros. Sin embargo, por ahora tenemos malas noticias, y es que está agotada en la propia página web de la marca, pero es posible que en tiendas queden algunas. Si quieres averiguarlo, sólo tienes que introducir la tienda física a la que querrías acudir y, al instante, sabrás si quedan existencias.

Por último pero no menos importante, las increíbles botas de rejilla. Cuentan con una parte superior de malla elástica con adornos de cristal, un vinilo transparente interior para la estructura y el soporte, y en la parte posterior del tobillo tiene una pequeña cabeza de águila de plata envejecida con cristales. Es de la firma Kurt Geiger London y cuestan 240 euros.

