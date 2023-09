Lourdes Montes tiene las alpargatas de entretiempo que mejor sientan con vestido

Lourdes Montes (39 años), mujer del diestro Francisco Rivera (49), es una apasionada de la moda y lo está demostrando de nuevo estos días durante su estancia en La Goyesca. Montes puede presumir de ser una de las diseñadoras más reconocidas en Andalucía. Lleva años labrándose un prestigio.

En 2017 creó su propia firma, Miabril, junto a Rocío Terry. Todo lo que luce Montes se convierta en tendencia. Experta en trajes flamencos, Lourdes es toda una influencer en sus redes sociales, donde atesora 178.000 seguidores en Instagram.

El verano continúa su curso con termómetros que parecen resistirse a seguir subiendo, al menos por el momento. Esto es algo que se refleja en nuestros looks, en los cuales intentamos buscar la fórmula perfecta que reúna prendas ligeras pero no veraniegas, que abriguen de las bajas temperaturas de estos días pero no en exceso.

Lourdes Montes en un montaje de EL ESTILO junto a sus alpargatas.

Es decir, todo un reto de vuelta al cole que algunas llevan mejor que otras. La esposa de Francisco Rivera Ordoñez, disfrutó de este fin de semana en uno de los eventos más históricos que reúnen a la jet set de nuestro país en torno a la plaza de toros de Ronda, La Goyesca.

Para esta cita folclórica, Lourdes ha elegido un look rosa de estilo barbiecore combinándolo con unas alpargatas de la firma española Gaimo. Montes luce el modelo Sugus y cuesta 95 euros.

Una opción ideal para cuando empiezan a bajar las temperaturas, que además combinan a la perfección con muchos de looks más otoñales que están por venir.

Sobre Gaimo

Cuarenta años después de su creación, la combinación de vanguardia y tradición sigue siendo hoy en día la esencia del calzado Gaimo. Sus diseños se pueden encontrar en todo el mundo, en los mejores escaparates de más de 200 países.

"Gaimo es una marca internacional, pero somos un negocio familiar y local. Esto significa que trabajamos estrechamente con nuestros equipos y colaboradores para que Gaimo siga creciendo como marca, pero siempre permanecemos fieles a nuestros orígenes", ha manifestado sobre la firma su creador, José Luis Iturriaga.

