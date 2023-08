Las joyas de Georgina que copian el estilo de Lady Di: cuestan más de 100.000 euros y nada con ellas

Georgina Rodríguez (29 años) es, sin duda, una de las influencers más populares tanto a nivel nacional como internacional. Su vida rodeada de lujos es una fantasía y cualquiera que siga su contenido se vuelve adicto a ella. Para muchos, su vida es una fantasía, para otros un disparate -en el mal sentido de la palabra-.

La hemos visto en su jet privado, luciendo firmas exclusivas, conjuntos ostentosos y accesorios que costarían lo mismo o más que un piso, sin exagerar. Lujos, "queridas", como diría ella. Aunque parezca sacada de un capítulo de Keep Up With The Kardashian, su vida avanza en la otra punta del mundo: en Arabia Saudí, donde su conocidísima pareja, Cristiano Ronaldo (38), milita en las filas del equipo de fútbol del Al-Nassr.

Ver a Georgina posando con su alta joyería no es nada nuevo. No hay fotografía en la que no enseñe algo de valor, ya sean unas gafas de sol o una simple toalla. Sin embargo, su afición por coleccionar más y más prendas nada económicas va más alla, y así lo ha reflejado con sus últimas publicaciones en Instagram.

Georgina en alta mar con las joyas. Instagram

Ya hizo saltar las alarmas durante sus vacaciones en Cerdeña el pasado mes de junio, en las que aparecía saliendo del mar con varios anillos, pendientes y collares. Y días después volvió a armar un escándalo metiendo otras en el agua. Todos sus fans le recriminaban esa decisión: "Qué ansiedad viendo las joyas en el mar", "mujer, cuidado con esas joyas en el mar", "qué infarto si pierdes esas joyas", son solo algunos de los comentarios.

No obstante, ella hizo oídos sordos y continuó haciendo con sus joyas lo que ella quisiera, y la hemos vuelto a ver en distintas imágenes cubierta con ellas en la playa, en un barco y, de nuevo, en altamar. Estamos hablando del collar, los pendientes y el anillo que copia el estilo de Lady Di, concretamente la pieza que Diana, la princesa de Gales y princesa del pueblo, llevó durante su boda con el actual rey Carlos III (74).

Todas las piezas están elaboradas a partir de oro blanco, diamantes y rubíes de tamaño XXL de color rojo en el centro. Esto último es lo único que diferencia su anillo del de la activista, pues la suya contaba con un zafiro de color azul y la cual ahora está en manos de Kate Middleton (41), esposa de su hijo, el príncipe Guillermo (41).

Georgina con los pendientes. Instagram

Georgina, conocedora de que ni el agua ni restos que se encuentren en ella podrían dañar sus piedras, se sumerge al mar con ellas sin ningún problema. Todas ellas girarían en torno a unos 100.000 euros. En su día, el anillo de Lady Di llegó a costar 28.000 libras, unos 32.500 euros. A Georgina no le asusta introducir sus joyas en el mar, pero, sin duda, a muchos les daría miedo meterlas o, incluso, ponérselas.

