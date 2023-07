El 'outfit' deportivo de Laura Matamoros para entrenar con comodidad y sin pasar calor durante todo el verano

El ejercicio forma parte de la rutina diaria de Laura Matamoros (30 años). La influencer es muy disciplinada con sus prácticas deportivas e incluso intenta mantenerlas en temporada de vacaciones. Así lo demuestra con frecuencia en su perfil de Instagram, donde le siguen un millón de personas. En uno de sus últimos stories, además de dejar constancia de su entrenamiento, la que fuera concursante de realities ha compartido los detalles de uno de sus looks deportivos. Un acertado outfit de dos piezas, cómodo y fresco para llevar durante la temporada estival.

El look lo firma Born Living Yoga y forma parte de la colección de Vikika Costa, la conocida creadora de contenido que ha hecho del fitness un estilo de vida. La propuesta de la entrenadora está formada por varios atuendos, pero Laura Matamoros, en concreto, ha optado por el modelo 'Rival sky blue', formado por un top y un short tipo ciclista.

La prenda superior es un sujetador deportivo de sujeción alta, con espalda con patrón atlético y pads removibles. Ha sido confeccionado desde la talla S hasta la L y tiene un precio de 24,90 euros. La pieza inferior es un short corto de cintura alta y doble para mayor ajuste, confeccionado con diferentes texturas y punto doble en la parte trasera. Se vende en las mismas tallas y por un valor de 29,90 euros.

Laura Matamoros con su conjunto deportivo de Born Living Yoga.

Ambas piezas han sido elaboradas con tejido air feel, seamless, 4 Way Stretch y tecnología 3D. De su confección también destaca su textura suave y su capacidad de hacer frente al sol, característica que lo posiciona como un must have de la temporada estival.

Comprometidos con el medioambiente, Born Living Yoga produce prendas a partir de fibras sostenibles que apenas requieren agua, tanto en su producción como durante el ciclo de vida posterior. La marca utiliza tejidos de calidad, que no requieren de tratamientos químicos, reduciendo el consumo del agua y evitando el desprendimiento de micro-plásticos en los lavados.

El sujetador y el short se venden por separado, lo que permite jugar con otro tipo de combinaciones, bien con prendas de la misma colección o con algún fondo de armario de deporte. No obstante, quienes quieran imitar el estilismo de Laura Matamoros, deberán hacerse con el total look, desembolsando una cifra de 54,8 euros. La influencer se ha decantado por el modelo azul turquesa, aunque la marca también lo vende en otros tonos, quizá, más propios del otoño: verde oliva y burdeos.

