Nuria Roca apuesta por la cosmética sostenible y vegana: ficha su gel sólido preferido

Hay que cambiar ideas preconcebidas referentes a los productos de higiene personal en cuanto al formato y también la filosofía que esconden. ¿El gel de ducha siempre es líquido? La respuesta es no y Nuria Roca (51 años) enseña a sus followers uno de sus nuevos productos estrella que no es lo que parece. Parece una simple pastilla de jabón, pero en realidad es un gel sólido nutritivo y respetuoso con el planeta.

Pertenece a la gama de la firma de belleza sostenible Dr Tree y desde que lo ha probado está encantada por los resultados que tiene en su piel. Ella misma lo explica en sus redes sociales: "Hoy quiero compartir con vosotros mi último descubrimiento: los geles de ducha sólidos. Son maravillosos para viajar, ¡no tienes que facturarlos!".

Es una gran ventaja de cara a escapadas o vacaciones porque se pueden llevar con total comodidad y seguridad en el equipaje de mano y no creará problemas en los controles de los aeropuertos, pues al no ser líquido está permitido transportarlos. Además, ocupa muy poco y tiene un gran rendimiento. Nada de botes.

Pero no sólo eso. Nuria quiere destacar las propiedades del producto de la gama que ella utiliza. "Mi favorito es el gel de ducha sólido nutritivo. Tiene un olor súper fresco, hace mucha espuma y lo mejor de todo es que deja mi piel sensible suave e hidratada. Os lo recomiendo de verdad, no sólo porque llevo utilizando Dr.Tree mucho tiempo sino porque favorecen la economía circular y nos demuestran que la cosmética también puede ser sostenible", asegura.

Su fórmula concentrada y cremosa, está enriquecida con aceite de argán bio y manteca de cacao. Es vegano, cruelty free y con pH neutro y no solo limpia y calma la piel, sino que también hidrata y protege. Su suave espuma refuerza el microbioma de la piel y la envuelve en una magnífica sensación de bienestar. Además, cuenta con un 99,7% de ingredientes de origen natural.

La línea de geles sólidos de Dr. Tree incluye otras variedades. El gel de ducha sólido de uso frecuente es ideal para la limpieza diaria y protección de la barrera cutánea. Su fórmula contiene aceite de jojoba BIO, aceite de abisinia y un aroma fresco de limonada, aportando una experiencia revitalizante y antioxidante.

Por otro lado, está el gel de ducha sólido exfoliante, perfecto para quienes buscan un cuidado detoxificante y remineralizante. En su composición se encuentra el alga wakame, junto con aceites esenciales de romero BIO y eucalipto BIO, que aportan energía y purifican la piel.

Uno de los aspectos más destacados de estos productos de belleza es su compromiso con el medioambiente. Cada pastilla equivale a tres envases de 300 ml, lo que se traduce en un ahorro de 14,14 litros de agua en la fabricación y en una reducción significativa de plástico de los envases. Están certificados con Ecocert COSMOS Natural y son ideales para pieles sensibles, con tendencia atópica y para toda la familia. Cuestan 12,75 euros.

