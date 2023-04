El mono verde de volantes con el que Anna Padilla conquista la Feria de Abril

La hija de la presentadora andaluza Paz Padilla (53 años), Anna Ferrer Padilla (26), lleva tiempo siendo una más en el mundo de las influencers, demostrando que la moda es una de sus grandes pasiones. Es un referente. Anna se atreve con todo y da interesantes lecciones de estilo a golpe de post.

No es de las que apuesta por vestidos muy extravagantes, sino que se decanta por los estilismos más casual, con personalidad pero cómodos. Pese a la feroz competencia del mundo digital, ha sabido hacerse un hueco en este sector gracias a su buen gusto y naturalidad.

Una característica que avalan sus 802.000 seguidores de Instagram. Lo ha vuelto a dejar claro en una de sus últimas publicaciones de Instagram. En concreto, en un post fechado el pasado 30 de marzo. Anna se encuentra disfrutando de la Feria de Abril y no ha dudado en transformar su red social en un escaparate de moda, en el que muestra todos sus outfits.

"Sevilla de mi corazón", postea Anna al tiempo que luce un mono que no ha pasado inadvertido para sus seguidores. En las varias imágenes -y un vídeo- que comparte, Ferrer Padilla luce el impresionante mono con el que ha conquistado Sevilla y su Feria. Se trata del modelo Pop Kiwi y está firmado por Dew & Corch.

Cuesta 260 euros, y desde su página web se hace constar lo que sigue: "Mono largo acampanado, confeccionado en tafetán y crepé elástico color verde kiwi. Con contraste de volantes que se entrelazan en el pecho. Escote en V en delantero y espalda, sin mangas. Cremallera invisible trasera". Está disponible en diferentes tallas.

Las reacciones a la publicación de la hija de Paz Padilla han llenado su muro de Instagram: "Bonita", "Bombón", "Menudos fotones". Eso sí, no a todos les ha gustado el mono: "Lo siento, pero no te favorece nada", "Creo que no te favorece y mira que vas siempre guapísima", "No me gusta nada".

Rhythm Collection es una colección donde su eje principal es la música. ¿Qué es la música para nosotras? ¿Cómo podemos materializarla en nuestras piezas? La música es un eterno baile donde tú siempre eres la protagonista y marcas el ritmo de tu vida.

Esta colección está pensada para una mujer con ritmo, que baile, que disfrute de la vida, que le guste destacar por encima de todo, con color, pasión y elegancia. ¿Qué sería de nosotras sin la música? La vida es un musical, todo es música, cualquier esquina es música, cualquier color es música, la moda es música.

