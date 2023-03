El jersey de canalé de Anna Padilla que te solucionará tus 'looks' esta primavera

Anna Ferrer Padilla (25) lleva años demostrando que la moda es una de sus grandes pasiones. No es de las que apuesta por vestidos muy extravagantes ni de gala, sino que se decanta por los estilismos más casual, con personalidad pero cómodos.

Anna se ha convertido en una de las influencer de moda. Pese a la feroz competencia del mundo digital, ha sabido hacerse un hueco en este complicado sector gracias a su naturalidad. Una característica que avalan sus 803.000 seguidores de Instagram. Lo ha vuelto a dejar claro en una de sus últimas publicaciones de Instagram.

La influencer, e hija de Paz Padilla (52), ha lucido un conjunto de Mango que reúne todos los requisitos para ser perfecto y solucionarte tus dudas estilísticas esta primavera. "Uniéndome a la tendencia de las faldas largas vaqueras para celebrar que la primavera ya está aquí", ha posteado Anna, acompañando el texto con dos imágenes de su outfit que han enamorado a los que la siguen.

[El abrigo de Anna Padilla que lo tiene todo: cómodo, estiloso y muy abrigado]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANNA PADILLA (@annafpadilla)

Por un lado, Ferrer Padilla ha lucido un jersey de punto grueso, de canalé, que cuesta 29,99 euros. Sólo está disponible en color verde, aunque puede ser tuyo en diferentes tallas, como XXS, XS, S, M o L. "Diseño entallado. Cuello redondo. Manga larga. Sin cierre", aclaran desde la página web.

Está fabricado en 100 por 100 algodón y diseñado en Barcelona. Anna combinado este jersey con una falda midi vaquera larga, de tiro alto, con abertura frontal y con bolsillos. Por último, en cuanto a los zapatos, Padilla ha apostado por unos zuecos planos de ante de la firma Birkenstock.

Las reacciones a su publicación no han tardado, desde las que alaban su buen gusto hasta las más críticas: "Preciosa", "Súper chulo el look", "Espectacular como siempre", "De las pocas veces que te veo y no me gusta. Lo siento", "No te favorece, pareces mayor".

Cabe puntualizar que, pese a que Anna Ferrer Padilla acostumbra a lucir vestidos de otras marcas amigas, ella también cuenta con la suya propia junto a su madre, No Ni Ná. Bajo esta premisa se adentraron en la creación exhaustiva de sus predas de ropa y complementos.

Sigue los temas que te interesan