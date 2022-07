Paz Padilla y Fran Medina, lo que 'ocultan': la fecha real de su amor y la amistad de él con un hijo de Cariñanos

Fue el pasado 13 de julio de 2022 cuando una revista del corazón desveló una de las grandes noticias en el mundo de la prensa del corazón: la presentadora y humorista Paz Padilla (52 años) está de nuevo enamorada, justo dos años después del fallecimiento de su marido, Antonio Juan Vidal.

El hombre que ha devuelto la ilusión a Padilla se llama Fran Medina, y es guardia civil y fotógrafo de profesión. Tras ver la luz la codiciada información -apoyada en unas imágenes en las que Paz y su flamante razón de amor, Fran, disfrutaban de una jornada náutica-, la que fuera presentadora de Sálvame tan sólo matizó en sus redes sociales que ella no había vendido ninguna exclusiva.

Una suerte de confirmación para muchos. El interés por la relación de los medios de comunicación fue in crescendo, tanto que, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, Medina se ha eliminado sus redes sociales "superado por la presión y el interés mediático".

La humorista Paz Padilla y su actual pareja, Fran Medina, en un montaje de EL ESPAÑOL.

"Él no quiere saber nada, es feliz con sus trabajos, y se ha visto sobrepasado de llamadas y mensajes. Se ha ido hasta que todo esto pase. Volverá, porque, en el fondo, vive de la publicidad de su trabajo", desliza una fuente de total confianza. Explican a este periódico que la historia de amor del verano se remonta a hace "más de un año", unos meses más de la versión oficial conocida hasta el momento.

En agosto de 2021 fue cuando Paz y Fran "decidieron que lo suyo debía dar un paso más serio", pero "el tonteo y el darse cuenta de lo que sentían" llegó antes.

Ambos, por separado, ya lo habían hablado con su gente y "en el sur el rumor estaba ya". Por lo tanto, la pareja lleva más de un año de noviazgo, y Fran "ya ha conocido la casa de Paz y se lleva estupendamente con Anna Ferrer (25)", apostillan. Añade el informante: "Todos ya se conocían de antes porque Fran ha trabajado como fotógrafo para Paz y su hija en más de una ocasión".

Paz y Fran tienen una relación, explican, "sin presiones ni compromisos. Ellos viven el día a día". Este periódico ha podido conocer, además, en exclusiva que Fran Medina mantiene una excelente relación con un hijo del doctor Antonio Muñoz Cariñanos, el médico asesinado por ETA.

En concreto, deslizan los círculos andaluces interpelados que el fotógrafo y Pablo Muñoz Cariñanos, mejor otorrino de España 2020 y un prestigioso médico estético, mantienen una buena y cordial relación que ya suma varios años.

Un vínculo extraordinario que, tras la unión Padilla-Medina, riza el rizo, pues el prestigioso cirujano y otorrino Cariñanos De La Sotilla es íntimo de la presentadora andaluza y gran parte de su familia y hermanos. Tanto y de tan confianza es Cariñanos hijo para la familia Padilla Ferrer que fue él en quien confió Anna Ferrer para su operación de rinoplastia.

"Esta coincidencia créeme que ha ayudado mucho a que la relación de Paz y Fran fuera más rápido y los entornos de ambos conocieran su amor. Pablo se puso muy feliz porque cree que unió a dos excelentes personas", secretea una de las personas consultadas por EL ESPAÑOL y que conoce bien a los implicados en esta historia. No sería ésta la única conexión de Fran Medina con algún miembro de la familia Cariñanos.

Paz Padilla y el amor

Paz Padilla y el que fue su marido, el malogrado Antonio Juan Vidal, en un evento público en marzo de 2019. Gtres

El nuevo amor de Paz, Fran Medina, cuenta con una amplia trayectoria profesional y ha sido el responsable de los últimos retratos de la humorista. En los últimos tiempos, el Instagram de Fran Medina -antes de ser eliminado sine die- estaba plagado de imágenes de Paz y su hija, Anna. Sin embargo, nada hacía sospechar que había algo más que una relación profesional.

El fotógrafo fue el responsable de captar los momentos de la fiesta de la pasada Navidad de No Ni Ná, la firma que comparte la presentadora con la joven influencer, y de su reciente reportaje para una conocida revista del corazón. Según reflejaban sus redes, Fran Medina se ha dedicado, sobre todo, a la fotografía de bodas y a los retratos de moda, como ha ocurrido con Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer.

La gaditana ha encontrado el amor dos años después de perder a su marido, Antonio Juan Vidal. Aunque ha sido un período doloroso, Paz Padilla ha sobrellevado el fallecimiento del gran amor de su vida de forma tranquila y para muchos, inexplicable. Si bien ha pasado por momentos muy triste, la humorista siempre tuvo claro que podía volverse a cruzar con otro hombre que le hiciera recuperar la ilusión.

Paz Padilla en la presentación de su libro, 'El humor de mi vida', en abril de 2021. Gtres

"El amor no se dosifica, si viene una persona que me quiera y me haga volver a sentir... Pero será diferente porque no hay dos amores iguales", comentó Paz en alguna ocasión tras la muerte de su marido.

La presentadora, además, recordó en varios actos públicos que lo único que quería su marido era su felicidad. "Me amaba mucho, yo sé que si me hundo, él se sentirá muy triste y tampoco puedo hundirme por mi familia, tengo que ser un ejemplo para mi hija. Pero Antonio quería que fuera feliz", expresó Paz en alguna ocasión, cuando le preguntaron si estaba dispuesta a volver a encontrar el amor.

Ese momento ha llegado y Paz Padilla goza de una enorme felicidad. En paralelo, la humorista se mantiene enfocada en sus proyectos personales. Está centrada en su firma de bolsos y accesorios y, aunque no está presente en la pequeña pantalla, se prepara para volver a la televisión en los próximos tiempos. La gaditana volverá a Canal Sur con un programa de entrevistas a personajes conocidos, llamado El gran hotel de la Paz.

