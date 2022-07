Paz Padilla, de nuevo enamorada: así es Fran Medina, el guardia civil que le ha devuelto la ilusión

Cuando se cumplen dos años de la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal, ha salido a la luz la nueva ilusión de Paz Padilla (52 años). La presentadora se ha enamorado de nuevo de quien se ha convertido en su fotógrafo oficial.

Paz Padilla y su nueva pareja se han mostrado juntos y muy románticos en un pantano cerca de la península. Tal y como desvelan las imágenes publicadas por la revista Semana, recientemente disfrutaron de una jornada de actividades náuticas, a bordo del barco de la presentadora, en la que no faltaron besos, abrazos y demás demostraciones de cariño.

El nuevo amor de Paz es Fran Medida, guardia civil y fotógrafo. Cuenta con una amplia trayectoria profesional y ha sido el responsable de los últimos retratos de la humorista. Tal y como desvela la revista, la nueva pareja se conoce desde hace tiempo. De hecho, según ¡HOLA!, iniciaron su relación hace un año.

En los últimos tiempos, el Instagram de Fran Medina se ha llenado de imágenes de Paz y su hija, Anna Ferrer (25). Sin embargo, nada hacía sospechar que había algo más que una relación profesional. El fotógrafo fue el responsable de captar los momentos de la fiesta de Navidad de No Ni Ná, la firma que comparte la presentadora con la joven influencer, y de su reciente reportaje para una conocida revista del corazón.

Según reflejan sus redes, Fran Medina se ha dedicado, sobre todo, a la fotografía de bodas y a los retratos de moda, como ha ocurrido con Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer.

La gaditana ha encontrado el amor dos años después de perder a su marido, Antonio Juan Vidal. Aunque ha sido un período doloroso, Paz Padilla ha sobrellevado el fallecimiento del gran amor de su vida de forma tranquila y para muchos, inexplicable. Si bien ha pasado por momentos muy triste, la humorista siempre tuvo claro que podía volverse a cruzar con otro hombre que le hiciera recuperar la ilusión.

"El amor no se dosifica, si viene una persona que me quiera y me haga volver a sentir... Pero será diferente porque no hay dos amores iguales", comentó Paz en alguna ocasión tras la muerte de su marido.

La presentadora, además, recordó en varios actos públicos que lo único que quería su marido era su felicidad. "Me amaba mucho, yo sé que si me hundo, él se sentirá muy triste y tampoco puedo hundirme por mi familia, tengo que ser un ejemplo para mi hija. Pero Antonio quería que fuera feliz", expresó Paz en alguna ocasión, cuando le preguntaron si estaba dispuesta a volver a encontrar el amor.

Ese momento ha llegado y Paz Padilla goza de una enorme felicidad. En paralelo, la humorista se mantiene enfocada en sus proyectos personales. Está centrada en su firma de bolsos y accesorios y, aunque no está presente en la pequeña pantalla, se prepara para volver a la televisión en los próximos tiempos. La gaditana volverá a Canal Sur con un programa de entrevistas a personajes conocidos, llamado El gran hotel de la Paz.

