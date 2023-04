El sombrero que querrás tener este verano lo luce Isabel Jiménez en la isla La Graciosa

El buen tiempo ya está aquí y, con él, las oportunidades de lucir prendas más coloridas y frescas. El verano trae consigo un cambio de armario -y de tiempo-, y optamos por lucir complementos que no usamos el resto del año. Por ejemplo, los sombreros. Este es el caso de la presentadora Isabel Jiménez (41 años).

Ella es una profesional que no necesita ningún tipo de presentación: es uno de los rostros más reconocidos de la televisión, pero, más allá de la comunicación y de su trabajo en Telecinco, siente un gran interés por la moda. Pasión que se puede ver casi diariamente en su red social Instagram, donde hace las veces de toda una influencer.

Sabe lo que hay detrás de una marca y una firma: el esfuerzo y el gran trabajo. Por eso, siempre que puede aporta su granito de aire. No sólo apoya a las marcas de nuestro país, y publicita varias marcas con sello español, sino que un buen día fundó con su íntima amiga y colega de profesión Sara Carbonero (39) su propia firma de moda, Slowlove.

En una de sus últimas publicaciones, Jiménez luce un sombrero, durante su escapada a la isla La Graciosa, que ha enamorado a sus seguidores. En la imagen se ve cómo Isabel disfruta de un tranquilo día de playa y su outfit está acorde a la situación de relax que vive: short, blusa y un favorecedor gorro. "My secret place...", postea la periodista.

Los que la siguen se centran en su sombrero. Es de su firma, Slowlove. En concreto, el modelo bucket paisley. "Sombrero estilo bucket con estampado Paisley. Con detalle de pespuntes y filo desflecado", se puede leer desde la página web. Está fabricado en cien por cien algodón y se recomienda "no lavar, no secar en secadora, no planchar, no lavar en seco".

Algunas de las reacciones a su publicación son las siguientes: "Maravillosa", "Disfruta de mi isla", "Preciosa, disfruta mucho", "Qué bonito sitio para desconectar", "Parecía mi rincón preferido de mi tierra... Tengo un rincón exacto a ese en Almería", "Preciosa foto", "Menuda fotaza".

