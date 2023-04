Elsa Pataky se suma a la tendencia de vestido y zapatillas deportivas: el modelo que la ha conquistado

Cuando se piensa en un calzado todoterreno que no solo sea cómodo, también vistoso y muy combinable la respuesta es fácil: unas sneakers. Las zapatillas han pasado de ser únicamente para las jornadas de sport y llevan ya muchas temporadas protagonizando los looks que se ven en el street style. Y no solo de aquellos que están relacionados con el deporte.

En el mercado cada vez hay modelos más sofisticados que, además de contar con todos los beneficios ligados con la comodidad, destacan también por sus diseños. Una de las firmas que más innova es Gioseppo, que ha vuelto a conquistar a Elsa Pataky (46 años) gracias a unas que son de inspiración retro.

"¡Con zapatillas y a lo loco!", ha escrito junto a su último post, en el que aparece luciendo un modelo lleno de color que ha combinado con un vestido sencillo, de color amarillo claro, escote de palabra de honor y muy ajustado que cede todo el protagonismo al calzado.

[El nuevo sérum de Elsa Pataky que armoniza el tono de la piel y rejuvenece el rostro]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elsa Pataky (@elsapataky)

Las deportivas que lleva la actriz española se llaman Chacao y combinan cuatro colores que se combinan gracias a piezas de serraje, el blanco, el amarillo, el gris y el fucsia, que es además el que destaca sobre todos, pues sobre él está grabada una frase que levanta: "Have a nice day (ten un buen día)". Además, al estar en la parte del talón solo la ven aquellos que están detrás, convirtiéndose en una forma curiosa de saludar.

Aunque son planas, lo cierto es que suman algunos centímetros de altura a quienes las lleven gracias a su suela con forma de plataforma. Eso ya de por sí hace que sean más confortables, pero se potencia gracias a una plantilla, una creación exclusiva de la marca que se llama Gio Memory Effect y que amortigua y suaviza la pisada. Tanto el forro como la plantilla son transpirables y están fabricados con poliéster reciclado. La suela retro, por su parte, es de EVA inyectada un material ligero que aporta comodidad.

Zapatillas 'Chacao' de Gioseppo. Gioseppo

El precio de estas sneakers es de 69,95 euros y se pueden comprar en tallas desde la 36 hasta la 41. Además de en esta combinación de colores, también están en naranja, beis, blanco y negro.

Sigue los temas que te interesan