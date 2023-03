El vestido 'cut out' de Marta Hazas con el que todas soñamos para este verano

Después de triunfar en el pasado Festival de Málaga, donde fue una de las mejor vestidas, Marta Hazas (45 años) sigue creando necesidades fashion en sus más de 80.000 seguidores de las redes sociales. La actriz ha convertido su perfil de Instagram en un escaparate de sus mejores looks, sus gustos de moda, sus estrenos y sus piezas fetiche, además de mostrar sus trabajos y retazos de su vida personal.

En lo que a ropa se refiere, es una apasionada de los diseñadores españoles apostando por la creación patria en muchas ocasiones. Esta vez le ha tocado el turno a Jorge Vázquez, creador del celebrado esmoquin que lució en una de las jornadas de la citada muestra de cine y que ahora repite en su armario con una prenda completamente diferente.

Si en Málaga apostó por el estilo dandi, ahora Marta explora su lado más femenino con un vestido de la nueva colección que lo tiene todo para enamorar. Es largo, con aberturas estratégicas debajo del pecho y en la espalda, escote en uve y un estampado de amapolas sobre fondo verde muy favorecedor.

[Marta Hazas, la sorpresa 'fashion' del Festival de Málaga: hablamos con ella sobre sus increíbles 'looks']

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Hazas (@martahazas)

La foto en la que lo presenta fue tomada en Orense, donde rodó su última película, dirigida por su marido, Javier Veiga (50), y protagonizada por ambos. Allí la han estrenado y la actriz elegía un estilismo a la altura de la ocasión. "Ourense nos trae suerte. Aquí rodamos Amigos hasta la muerte y ayer era lo suyo estrenarla aquí, que fueron los primeros que nos apoyaron. Fue muy especial", escribía.

Hazas combinó su vestido con unas sandalias metalizadas, subiendo el tono del outfit, aunque también funciona con sandalias planas. De día o de noche, el diseño de Jorge Vázquez, que cuesta 595 euros, es ideal tanto para una jornada de paseo informal, para una boda de verano o una fiesta. Será un triunfo seguro.

Una nueva master class de estilo para la que fuera compañera de Paula Echevarría (45) en la serie Velvet que confirma su buen gusto y su pasión. Así lo contaba Marta en EL ESPAÑOL hace unas semanas: "Lo que me gusta es jugar con la moda, eligiendo en cada momento lo que me apetece ponerme, ya que cuando vamos a la alfombra roja tenemos la suerte de llevar ropa más atrevida o vestidos que en la vida normal no te pondrías ni siquiera para una boda. Y también para dar visibilidad a diseñadores españoles. Más que expresarme con la ropa, me gusta sentirme segura y cómoda pisando en una alfombra roja o cuando voy a un evento".

Sigue los temas que te interesan