Sassa de Osma tiene el vestido femenino y abrigado que se lleva con botas altas

Sassa de Osma (34 años) ha convertido sus redes sociales en una inagotable fuente de inspiración a lo que estilo se refiere. Tras hacer público su perfil de Instagram, en abril de 2021, la mujer de Christian de Hannover (37) no ha hecho más que ganar followers que aplauden los estilismos que comparte. No solo en los que hay una pieza de Moi and Sass, su firma de bolsos, también aquellos en los que descubre nuevas marcas.

Así ha sucedido con su último look, con el que además de volver a presumir de una elegancia innata, la peruana ha puesto en el punto de mira de muchas de sus seguidoras el nombre de una firma que para muchas seguro era desconocida.

Se trata de un vestido de color gris claro de Vezavena que, según desvela, ha llevado para una "reunión matutina" sobre un proyecto "emocionante" que está por llegar. Es una prenda confeccionada en punto de canalé con un diseño cómodo.

Largo hasta los pies, el vestido 'Montse', como se llama, destaca por su aspecto abrigado y su amplio escote tipo barco que deja los hombros al descubierto además de su silueta elegante y sencilla. Además, tiene manga larga y cuenta con un cuello decorativo voluminoso con caída con el que se puede jugar, pues con él se puede cubrir los dos hombros, uno o ninguno. Pese a ser un vestido recto, su corte es entallado en las zonas del busto y la cintura, lo que enmarca las curvas naturales.

Sassa de Osma no ha mostrado cómo le queda de pie, pues en las imágenes aparece sentada en una silla, pero gracias a esta posición se puede ver cómo lo ha combinado. En su caso ha optado por unas botas altas de color marrón, de caña ancha, acabadas en punto y un pequeño tacón, de apariencia cómoda, en negro.

Vestido 'Montse' de Vezavena. Vezavena

Este vestido de Vezavena se puede comprar tanto en la tienda física de la firma, ubicada en el centro de Madrid, como a través de su página web. Su precio es de 139 euros y solo está disponible en dos tallas diferentes XS/S o M/L, aunque al estar confeccionado en una mezcla de materiales sintéticos y naturales su tejido es elástico.

