Rita Maestre, a punto de dar a luz: "Me incorporaré tras las primeras semanas y mi marido se quedará en casa"

Incombustible e imparable. Estos son los dos adjetivos que mejor definen a Rita Maestre (34 años) desde el pasado 15 de agosto, día en que EL ESPAÑOL diera a conocer en exclusiva el primer embarazo de la política. Una noticia, que por cierto, este periódico conocía de mucho antes pero que decidió guardar hasta que se cumplieran los tres meses de rigor en cualquier gestación cuando se supone que el peligro para el bebé ya ha pasado.

Casi seis meses después la candidata a la alcaldía por Más Madrid no ha parado y ha estado trabajando durante todo este tiempo. Solo se cogió unas breves vacaciones en verano. Con unas elecciones municipales programadas para el próximo 28 de mayo, la concejala no ha tenido ni un minuto de descanso. Un ritmo que exige una campaña electoral y que ella ha podido cumplir gracias al buen embarazo que ha tenido.

"La verdad es que he llevado el embarazo estupendamente. Quitando el primer trimestre, he tenido mucha suerte. No he tenido ninguna complicación médica. El embarazo me ha sentado bien, me ha dado muchísima energía, de hecho. Yo ya suelo ser una persona muy activa, pero estos meses han sido de locura", asegura en declaraciones en exclusiva a este medio.

[Rita Maestre, embarazada de su primer hijo junto a su marido, Manuel Guedán]

La candidata a la alcaldía por Más Madrid en un acto en Arganzuela el sábado 4 de febrero de 2023.

"Solo el primer trimestre fue difícil, con los típicos mareos y náuseas, que coincidió con los meses del verano y las olas de calor en Madrid... y la dificultad de tener que disimular en el trabajo porque hasta pasados los primeros meses se recomienda que no se cuente. A mí, que soy muy de compartir y especialmente las cosas buenas, la combinación de trabajar hasta agosto más mantenerlo en secreto se me hizo dura. Pero nada grave", continúa explicando.

Le ha ayudado mucho caminar: "Me paso el día recorriendo Madrid, y mucho de ese recorrido es a pie. Casi todos los días durante el embarazo me he pasado una hora o dos recorriendo a pie algún barrio de la ciudad. Y además he estado haciendo pilates y ejercicios yo sola en casa tres veces por semana, con mis horarios de trabajo lo que mejor me viene es poder adaptar el ejercicio a mis rutinas".

Madre primeriza

Sale de cuentas esta misma semana y aunque cada día, por motivos obvios, su agenda está más despejada, aún sigue cumpliendo con algunos compromisos. El pasado lunes 6 de febrero estuvo, por ejemplo, visitando dos zonas del bosque metropolitano y este miércoles, día 8, tiene una comida de trabajo. A partir de aquí algunas cosas sueltas de trabajo para ya preparar la llegada de su bebé.

Será el primero para ella y para su esposo, Manuel Guedán (37), con el que se casó el 1 de septiembre de 2018. Afronta el parto con los típicos nervios a lo desconocido: "Me he preparado para ello, pero sobre todo tengo mucha confianza en los profesionales de la sanidad pública. Lo único que me importa es que mi bebé nazca y esté bien".

Rita Maestre ha trabajado hasta el último día gracias al buen embarazo que ha tenido.

Como madre primeriza, en cambio, le asaltan algunas preocupaciones: "Tengo miedo a no dormir, a que no coma bien, a combinar la maternidad y el trabajo, como todas las madres imagino. Pero como me dice todo el mundo: a todo te acabas adaptando y lo malo (el no dormir) acaba terminando. Y sobre todo, compensa tanto que si hay algo malo se te olvida", explica Rita Maestre a EL ESPAÑOL.

Hasta ahora para ella lo peor han sido las restricciones alimentarias: "Ni quesos de leche cruda, ni sushi, ni el vermú de los sábados, que echo tanto de menos. Aunque sí jamón, porque en algún momento de mi vida pasé la toxoplamosis. En cuanto dio positivo el análisis, en el segundo trimestre, bajé corriendo a mi carnicería a darme un homenaje".

Rita y Manuel tienen ya todo preparado para la llegada de su primer hijo en común. Incluso han planificado sus bajas laborales teniendo en cuenta la situación especial en la que se encuentra la política con las elecciones a la vuelta de la esquina. "Vamos a repartir el cuidado del bebé con el padre de la criatura y dividiendo el permiso. Los dos pasaremos unas cuantas semanas en casa y luego yo me reincorporaré al trabajo y se quedará él. Yo recuperaré más adelante las semanas que me queden por disfrutar. Voy a hacer algo tan habitual y a la vez tan heroico como miles de madres en España desde hace mucho: trabajar y ser madre a la vez".

Rita, muy feliz, en la recta final de su embarazo.

Manuel Guedán es doctor en Literatura latinoamericana por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado como editor en Demipage y actualmente lo hace en Lengua de Trapo. También colabora con El Periódico de España. La pareja, que se dio el 'sí, quiero' en una espectacular finca en la localidad toledana de Lucillos, siempre ha mantenido un perfil bajo de cara a los medios de comunicación pero parece que esta vez harán una excepción y compartirán en breve la buena nueva con todos.

