La crema hidratante de Laura Matamoros para proteger la piel de toda la familia en los días más fríos

El dolor infinito de la hermana de Paloma: “David es un psicópata, pero ella no...

En los días de mucho frío el cuidado de la piel debe ser una prioridad, ya que este órgano necesita un extra de hidratación para no resecarse ni sufrir con las bajas temperaturas. La primera opción es intentar que la exposición sea lo menor posible, algo imposible en muchas ocasiones. Es entonces cuando entran en acción los gorros y las bufandas, que aunque ayudan mucho, no son suficientes.

Las cremas hidratantes deben ser un básico en la rutina diaria durante los meses de invierno, ya que la piel se congestiona, deshidrata y se vuelve más sensible con la bajada de los termómetros. Esto es algo que conocen bien aquellos que en estos días tan gélidos están pasando largas horas al aire libre. Es el caso, por ejemplo, de Laura Matamoros (29 años), que está disfrutando de unos días de esquí acompañada de su familia.

Además de seguir su rutina de belleza habitual, cada mañana, antes de salir al exterior, se aplica una hidratante que se ha convertido en un must de su viaje. No solo la utiliza ella, también su pareja y sus dos hijos. Se trata de un producto de la Ultra Facial Cream de Kiehl's, uno de los best seller de la firma neoyorquina.

[El acertado truco de Laura Matamoros para protegerse del invierno: guantes de borreguito por 300 euros]

Esta es la crema que utiliza Laura Matamoros. Kiehl's

Apta para todos los tipos de piel, incluidas las más sensibles, esta crema de impoluto color blanco cuenta con una textura ligera única y una hidratación que dura 24 horas, ofreciendo una piel más suave, tersa y visiblemente más sana.

Formulada con glicoproteína glacial (un ingrediente procedente de los glaciares del Mar Antártico) y escualeno derivado del olivo (un aceite hidratante altamente refinado derivado de aceitunas), deja la piel hasta 2,3 veces más hidratada, incluso en las zonas más secas de la piel. Lo mejor es que su textura no es nada grasa y se absorbe fácilmente en la piel con una sensación muy ligera. Sus ingredientes son delicados con la piel ya que está formulada sin parabenes, siliconas, aceites minerales, alcohol o tintes.

Con más de 5.300 reseñas a su favor, la Ultra Facial Cream de Kiehl's se puede adquirir a través de la página web de la marca en tres formatos diferentes. El más pequeño de ellos es el de 28 mililitros, cuyo precio es de 19 euros. El siguiente en tamaño dispone de 50 ml (31 euros) y, el más grande, de 125 ml (53,5 euros), por lo que es perfecto para toda la familia.

Archivado en Cremas, Cuidado de la piel, Laura Matamoros

Sigue los temas que te interesan