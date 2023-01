Sassa de Osma luce el traje de baño que le querrás copiar este 2023

En abril de 2021, Alessandra de Osma (34 años) hacía público su perfil de Instagram, dejando al descubierto su lado más personal y su pasión por la moda. Desde entonces, además de compartir las novedades de su exclusiva firma de bolsos, Moi and Sass, la mujer de Christian de Hannover (36) ha mostrado los detalles de un sinfín de looks que no han hecho más que confirmar su exquisito gusto por el buen vestir.

Así ocurrió hace unos días cuando se decantó por un impecable traje de baño que ha enamorado a sus 110.000 seguidores. "Favourite drink of all", postea la royal, lo que significa en castellano: "Mi bebida favorita de todas".

Lejos de los looks con abrigos que estos días lucen royals y celebrities, Sassa ha regalado un estilismo con un bañador que deja claro que el próximo verano los trajes de baño serán tendencia. Junto al texto, De Osma luce un traje de Alex Rivière, una catalana francesa que no sólo es estilista y diseñadora, sino que también es una de las influencers con más estilazo de las redes sociales.

Se trata de un modelo que "construye una forma suave de cintura y estómago. Creando una silueta de contorno perfecta. Úselo como body por la noche o con nuestra camisola o pareo para lograr el mejor look de playa", como se puede leer en la página web. Cuesta 117 euros y está súper rebajado, pues inicialmente su precio se fijó en 180.

Está fabricado en poliamida y elastano. En cuanto a las instrucciones de lavado, se recomienda lavar a mano, no usar secadora ni plancha. También se hace una recomendación para su buena conservación: después de su uso en playa o piscina, enjuagar bien con agua del grifo cada vez, antes de guardarlo, o dejar secar directamente.

Sólo está disponible en color negro. Las reacciones a la publicación de Sassa de Osma no se han hecho esperar: "Me too, amo", "Qué preciosidad y elegancia", "Me encanta cómo te queda".

Sobre Alex Riviére, cabe puntualizar que Alejandra -el verdadero nombre de la diseñadora- nació en Cataluña un 11 de febrero de 1990, y a sus 32 años se ha convertido en una estilista que triunfa no sólo entre sus seguidores, sino también entre las que más saben de moda, ya que todas las estilistas se han convertido en sus 'followers' en Instagram.

Además, también es diseñadora, y tiene su propia firma de ropa y complementos, Alex Rivière Studio, donde vende todo tipo de prendas, incluida una colección de bikinis y bañadores bastante interesantes.

