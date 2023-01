Anna Padilla cae rendida a los pantalones más versátiles de las rebajas de Zara

No hay prenda que pueda superar a los jeans vaqueros y es que son muy pocas las personas que no tienen en su armario una de estas piezas, famosísimas a lo largo y ancho del mundo. Sin embargo, esta temporada han encontrado un gran rival en los pantalones vinilados, que se han convertido en un must, pues son versátiles y favorecedores a partes iguales.

No es raro verlos en el street style ya sean en modelos de piel auténtica o de materiales sintéticos, así como tampoco en las redes sociales, donde cada vez más influencers presumen de ellos. La última en hacerlo ha sido Anna Padilla (35 años), que para disfrutar de una jornada de compras en Ikea ha estrenado un par que ha encantado a sus seguidores.

Se trata de un modelo de Zara que la joven ha combinado con un abrigo corto de paño, en color gris, y unas deportivas de la marca New Balance, creando un look muy cómodo, perfecto para hacer unos recados o para el día a día.

Estos pantalones llevan el nombre de Full length efecto piel y son de color caqui oscuro. De tiro alto y corte recto, cuentan tanto con bolsillos delanteros como en los laterales de las perneras, logrando así un aire militar. Se cierran al frente con una combinación de botón y cremallera.

Se fabrican en una gran variedad de tallas, desde la 32 hasta la 44, pero ha sido tal su éxito que en la web de Zara solo quedan las últimas unidades de la talla 38, así que una buena opción es visitar alguna de las tiendas físicas. Este furor entre las usuarias de la marca española que bien puede venir dado por dos motivos: su bonito diseño y su precio. Este pantalón de polipiel se encuentra de rebajas y ha pasado de costar 35,95 euros a 19,99 euros.

Además de en color caqui, también están disponibles en rojo (19,99 euros) y negro (17,99 euros). Los tres diseños están confeccionados en poliéster 100%, y para que duren muchos años, Zara recomienda lavarlos solo cuando sea necesario. "A veces es suficiente con ventilar las prendas. Los procesos de lavado desgastan poco a poco los tejidos, reduciendo los lavados alargamos la vida de nuestra ropa", aseguran a modo de consejo. Además, debido a su composición no se pueden planchar.

