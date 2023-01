Edurne presume de las nuevas y cómodas zapatillas de New Balance: unisex y con un estilo reinventado

En época de regalos, Edurne (37 años) recibió un obsequio que la ha enamorado a ella y, seguramente, a quienes siguen la moda de cerca. Según desveló en sus stories de Instagram, durante las fiestas navideñas sumó un nuevo par de zapatos a su armario, de la firma New Balance, la exitosa marca de calzado que arrasa entre las influencers y reconocidas figuras patrias, como María Pombo (28) o Vicky Martín Berrocal (49).

Se trata, en concreto, del modelo 9060, la nueva creación de la serie 99X, "cuna de algunos de los modelos más emblemáticos del legado de New Balance", según se explica en la página web de la firma.

Las nuevas zapatillas de Edurne se caracterizan por su estilo cuidado y un diseño innovador. "Reinterpreta los conocidos detalles de los modelos clásicos de la serie 99X, con una sensibilidad un tanto particular que bebe de la estética orgullosamente futurista y visiblemente tecnológica de los 2000", indica la marca en su página web, donde el modelo, dependiendo de los colores y ciertos detalles, se venden entre 160 y 180. Son unisex y han sido fabricadas desde la talla 36 hasta la 49.

Las nuevas zapatillas New Balance de Edurne. Instagram

En cuanto al diseño, la marca también explica en su portal online: "Los refuerzos en la pala, herencia de la 990, están ahora presentes en todo el empeine para dotarlo de una sensación de movimiento. Las líneas onduladas y las proporciones exageradas de la entresuela con cápsulas integradas acentúan las populares plataformas de amortiguación ABZORB y SBS".

En definitiva, es un modelo cómodo y versátil para combinar con un sinfín de apuestas estilísticas. En el caso de Edurne, ambas características se intensifican debido al color de las zapatillas: una mezcla de tonos marrones y beige. La marca, no obstante, también las vende en otros tonos básicos.

Hasta ahora, la intérprete de Demasiado tarde no ha desvelado cómo se ve el calzado con uno de sus looks. Sin embargo, por la estética de la zapatilla, es probable que no tarde en mostrarlo.

Sobre los últimos detalles del diseño, en su página web, la firma hace referencia al logo de TPU en la lengüeta inspirado en la 991 original, al contrafuerte translúcido en el talón y a la suela con estampado de diamantes inspirado en diseño de la clásica 860. Toda una acertada combinación y reinvención de los clásicos y exitosos modelos de New Balance.

