El nuevo y original vestido de lentejuelas de María Pombo para brillar en las fiestas navideñas

María Pombo (28 años) se ha adelantado a la Nochebuena y ha celebrado la Navidad junto a su equipo de Name the Brand y su grupo de amigas influencers. Como no podía ser de otra forma, la joven empresaria, acudió al festejo con uno de los vestidos de la nueva colección de la marca, denominada 'Xmas Party'.

Tal y como mostró en sus redes sociales, María Pombo escogió el diseño más llamativo -por la cantidad de brillo que tiene-. Se trata del modelo 'Maddie', confeccionado en lentejuelas color pistacho. Es corto, de ecote asimétrico, manga ligeramente abullonada y con volante. Una serie de elementos que se posiciona como una apuesta trendy y perfecta para celebrar las Fiestas. Y es que es en esta época cuando los toques glitter alcanzan gran notoriedad.

La influencer, tal y como especifica la web de la marca, lleva la talla S. Sin embargo, la firma también lo ha confeccionado en otros tamaños: XS, M y L. Su precio es 89,99 euros.

[Las zapatillas de María Pombo que combinan con cualquier 'look' y pueden llevarse todo el año]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

La apuesta de María Pombo resalta entre otras tantas similares por la originalidad de su color y el cuidado de cada uno de sus detalles. La influencer se ha desmarcado de los clásicos tonos y ha arriesgado con un llamativo verde pistacho que la convirtió en la estrella de su celebración. Y es que, mientras sus amigas se decantaban por modelos más sencillos y, si cabe, algo más discreto, la empresaria arriesgaba, brillaba y acertaba.

Para combinar el vestido, María Pombo optó por complementos básicos negros que rebajaron el glitter de la pieza protagonista de su look. En concreto, la empresaria madrileña llevó unas botas de caña alta y un sencillo bolso. No obstante, aquellas que quieran incrementar el brillo, podrán combinar la prenda con otro tipo de calzado.

Detalles del vestido de lentejuelas que ha lucido María Pombo. Name The Brand

En esta ocasión María Pombo prescindió de joyas y, como es habitual, llevó su melena suelta y al natural. Solo unas ligeras ondas en las puntas decoraron su cabello. Como El maquillaje también fue básico y sencillo.

Aunque el vestido es de una tonalidad que sale de lo clásico y común, ha enamorado a muchas de sus seguidoras. Y es que se trata de una opción perfecta para lucir en las festividades de este y otros años. Eso sí, para apostar por este en las navidades futuras, será indispensable seguir las recomendaciones de la firma.

Tal y como explican en el apartado de 'Cuidado' de Name The Brand, se aconseja lavarlo a mano y con agua fría. Está prohibida la lejía, la secadora y la plancha. La limpieza en seco con percloroetileno, en cambio, sí se concibe como una posibilidad.

Sigue los temas que te interesan