María Pombo tiene el vestido que te hará ser la gran protagonista esta Navidad

Como embajadora de marcas e inspiración de tendencias, María Pombo (28 años) se ha posicionado como una gran referente en la industria de la moda y belleza. Casi a diario, la influencer comparte sus mejores outfits y aquellos trucos a los que recurre para lucir impecable.

Es una de las influencers más cotizadas del país. No sólo avalan este logro los millones de seguidores que, día a día, siguen sus redes sociales para inspirarse en ella, también sus compañeras y compañeros de profesión que la convirtieron en Ídolo del año, siendo la primera persona en obtener esta distinción.

Lo ha vuelto a demostrar en una de sus últimas publicaciones, donde ha dado otra lección para ser la protagonista esta Navidad. "Secret party. Estrenando vestido de la colección XMASS de @name.thebrand", postea la también mujer de Pablo Castellano (35). En esta ocasión, Pombo luce el vestido Zoe, el cual cuesta 89,95 euros y es de su propia firma, Name The Brand.

"Vestido con foil print y cuello subido, manga larga abullonada, falda corta y lazada que entalla en cintura", reza la página web de la prenda. Está fabricado en poliéster y elastano, y en la sección de cuidados se recomienda lo que sigue: "Lavar a mano con agua fría, no usar lejía, no usar secadora, no planchar y limpieza en seco con percloroetileno".

Las reacciones a la publicación no se han hecho esperar: "Guapísima", "Te pareces mucho a Lucía, tu hermana. Sois iguales ahora con ese pelo", "Me acaba de llegar el vestido y es súper bonito", "Hermosa", "Ya me lo he comprado".

En noviembre de 2019, María Pombo se abrió un hueco en el mundo de la moda con el lanzamiento de Name The Brand, su nueva firma de moda. La mujer de Pablo Castellano quiso mantener la esencia de una moda que sigue dando que hablar por sus estampados psicodélicos y coloridos, sus pantalones campana y su estilo relajado.

En 24 horas, más de 100.00 personas entraron en la tienda online, votaron y por la noche María dio a conocer el nombre e inauguró la venta de ropa. En pocas horas la web estaba colapsada. Pombo quiso crear prendas que ella misma se pondría. De hecho, lo hace y es modelo de muchos de sus diseños.

