Edurne abre la puerta a vestirse de novia más allá de la boda: su espectacular vestido blanco de pedrería

No hay ninguna novia en el mundo que no busque para el día de su boda un vestido único, glamuroso... Alguna también sexy, cómo no, y por supuesto, que destaque la elegancia de ese momento tan especial. Atelier Pronovias, la firma de alta costura de Pronovias Group, tiene el vestido perfecto para la ocasión y es el mismo que la cantante y presentadora Edurne (33 años) lució para la cuarta y última semifinal del programa de televisión Got Talent España. Un estilismo con el que su compañero Risto Mejide (48) bromeó y que ella no dudó en darle el "sí, quiero" en directo.

Este vestido, elegido por el estilista Arturo Argüelles, se trata de Constellation de Atelier Pronovias. Un diseño repleto de puntos de color blanco y brillantes que se agrupan y se disipan a lo largo del mismo.

Tiene un corte sirena realizado en tul ilusión, creando un efecto de destellos inspirado en una constelación, y el talle de este corta en la cintura para acentuarla. Cuenta con un escote pronunciado y una espalda en pico. Edurne lució este modelo con forro blanco, en toda la zona de la falda y pecho, dejando ver por tul transparente los laterales y la espalda.

El diseño Constellation y toda la firma Atelier Pronovias se confecciona en el atelier artesanal de Pronovias Group ubicado en Barcelona Alessandra Rinaudo, directora artística de Pronovias Group, cuenta sobre Constellation que "este vestido ha sido creado para todas aquellas novias que sueñan con lucir un vestido joya, con el que brillar con luz propia y sentirse las más especiales en ese día tan importante para ellas.

Con este diseño únicamente queremos ensalzar la belleza natural de todas nuestras novias”. Además, añade “Edurne ha lucido este diseño para una gala muy especial, donde ha sabido llevarlo a otro nivel con su elegancia y porte natural, el vestido ha brillado con ella”.

Atelier Pronovias

Atelier Pronovias es la colección más exclusiva y de alta costura del Grupo Pronovias. Todos y cada uno de los vestidos que llevan la etiqueta Pronovias Atelier están confeccionados a mano por expertas costureras en el atelier de la firma en Barcelona con los mejores tejidos y encajes importados de Francia e Italia.

Cuando una novia elige un vestido Atelier Pronovias, que sólo está disponible en las tiendas monomarca Pronovias y en los mejores salones nupciales internacionales, entra en una experiencia de alta costura. Se le mantiene al tanto del progreso de su creación, y tiene a su disposición un abanico de opciones a medida para que su vestido sea totalmente único y personalizado.

