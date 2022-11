Lentejuelas de colores y 'animal print': la combinación ganadora con la que brilla Edurne

A pocos días para que comience la cuenta atrás para las Navidades, ya solo podemos pensar en los estilismos que nos acompañarán en una de las épocas más mágicas del año. Llegan los reencuentros con los amigos de toda la vida, las comidas y cenas en familia con sus correspondientes sobremesas, y las noches infinitas en las que no podemos dejar de celebrar todo lo vivido ese año, y todo lo bueno que está por venir.

A esto se unen los mejores looks del momento en donde los protagonistas no pueden ser otros que los brillos, las lentejuelas, los metalizados y sin olvidarse del color por excelencia para entrar en el nuevo año, el rojo. Pero antes, no queda otra opción que buscar inspiración en quienes ya se han adelantado y lucen los mejores estilismos del momento. Las galas, alfombras rojas o los programas televisivos son una de las mejores fuentes de inspiración a la hora de encontrar los mejores looks para todos los eventos que están por venir.

La cantante Edurne (36 años) nunca deja indiferente a nadie con sus looks y una vez más no fue menos, deslumbró en la pequeña pantalla con su estilismo de dos piezas de la diseñadora Hortensia Maeso. Telecinco empezó este pasado martes, 22 de noviembre, los directos del programa Got Talent España donde la cantante forma parte del jurado desde hace varios años. Una ocasión muy importante ya que daban comienzo las semifinales del concurso de talentos español.

Para esta ocasión, Edurne eligió un conjunto que no pasó desapercibido tanto por lo bien que le sentaba como por el colorido estampado que transmitía energía y buen rollo. Se trata de un conjunto de dos piezas formado por un top corto de manga larga y una falda larga de talle alto y con abertura lateral que dejaba ver parte de la pierna al caminar y le daba movimiento.

El dos piezas está confeccionado en lentejuelas con un estampado de estilo animal en diferentes colores que hacen que siente fenomenal a todo tipo de pieles. El top, ligeramente por debajo del pecho, centra toda la atención en las hombreras marcadas. La falda a su vez también tiene su protagonismo gracias a la abertura lateral que alarga visualmente la silueta, pero sobre todo al forro interior en color rosa fucsia que contrasta con los colores del estampado y lo convierte en el tono perfecto para elegir los accesorios a juego.

Este conjunto es una de las mejores elecciones, especialmente para estas fechas en las que los tejidos metalizados y los brillos son una de las tendencias más fuertes del momento. Edurne ha combinado el conjunto con unas discretas joyas que le cedían el protagonismo por completo al estilismo, un maquillaje en tonos nude con un discreto toque de rosa, y el pelo con su reciente corte bob que no le puede favorecer y estilizar más.

