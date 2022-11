Carla Hinojosa tiene el bolso verde ácido con el que darás vida a tus 'looks' más sobrios de invierno

Este pasado fin de semana, la conocida influencer Carla Hinojosa celebró junto a sus familiares y algunos de sus amigos más queridos su 32º cumpleaños. Como no podía ser de otra manera, la it-girl lo ha hecho como sólo ella sabe: con glamour y mucho estilo.

Así lo ha reflejado en sus poderosas redes sociales, donde ya atesora la cantidad de 328.000 seguidores. En una galería de diez fotografías, ha mostrado no sólo dónde lo festejó y con quién, sino qué lució para su gran noche e incluso lo que en apariencia son algunos regalos.

Para la ocasión, Hinojosa seleccionó un vestido de costura hecho a medida por la firma Claro Couture. Se trata de un minidress de seda en negro, con cuello halter y falda corta con volantes que caen en campana. La originalidad del diseño también reside en la espalda, totalmente descubierta.

En sus pies, llevó sandalias de Jimmy Choo, y para portar sus enseres personales, Carla eligió un bolso del que EL ESTILO de EL ESPAÑOL conoce todos los detalles. Se trata del icónico bolso Baguette de Fendi, aunque en una versión absolutamente renovada y rompedora. Tiene tamaño mediano, está confeccionado con un bordado integral de lentejuelas metalizadas en color verde ácido con diferentes formas y dimensiones.

En la zona central, el bolso lleva el cierre con la doble F de Fendi. Tiene detalles en piel, bordados de cuentas tono sobre tono y cierre magnético. Esta increíble pieza, que está disponible en la página web oficial de la casa italiana hasta en seis colores -rosa, rojo, azul, verde, dos tipos diferentes de morado y azul claro-, tiene un precio de 3.500 euros.

Presenta en su interior un compartimento forrado en seda de color lila con bolsillo con cremallera y accesorios metálicos con acabado dorado. "Se puede llevar en la mano, en el hombro o cruzado gracias al asa y a la bandolera extraíbles", recomiendan desde su sitio oficial.

Fue el pasado mes de septiembre cuando Linda Evangelista (40) desfiló para Fendi con motivo del 25 aniversario de la creación del emblemático Baguette. En el fashion show el bolso, como era de esperar, apareció como gran protagonista en decenas de modelos y fue conjuntado con prendas veraniegas -se presentaba, obviamente, la colección Spring-Summer 2023-.

El Baguette ha sido lucido, históricamente, por un sinfín de iconos de moda en el cine o la televisión. De hecho, Carrie Bradshaw, el personaje interpretado por Sarah Jessica Parker (57) en Sexo en Nueva York y And just like that... lo sigue llevando 25 años después de su nacimiento y después del mítico robo a punta de pistola en el que un ladrón le dijo: "Dame el bolso" y ella respondió: "Es un Baguette".

