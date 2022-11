Este vestido sostenible y reciclado será tu mejor opción si eres una invitada de boda de otoño

Cuando llega el otoño, nuestro vestidor va adquiriendo unos tonos más oscuros y apagados como tierra, verdes, beige, burdeos o negro, entre otros. De esta forma, el color de los looks se mimetiza con el ambiente, sumergiéndonos poco a poco entre jerséis, pantalones largos, abrigos y botas. Esto es algo que no solo sucede en la moda, también las celebraciones cambian las decoraciones como es el caso de las bodas en el que iglesias o ayuntamientos, fincas o salones, flores y cualquier otro elemento, van adquiriendo esos tonos característicos de la estación otoñal.

Los invitados también eligen los estilismos acorde con la nueva temporada. En el caso de las chicas, predominan los trajes, los vestidos midi o largos, para las celebraciones de noche. Colores más oscuros como el burdeos, el verde oscuro o el negro son los más elegantes para llevar, dejando así opción a añadir accesorios que le aporten el toque de color o de brillo. Joyas, clutch, o sandalias son algunos de los elementos más escogidos para llevar en tonos metalizados o con alguna pincelada de color para darle contraste al look.

Si tienes una boda este otoño y aún no sabes qué ponerte, pero tienes claro que no quieres un vestido de un solo uso, Koahari es la firma de invitada made in Spain que tiene el vestido que necesitas. Un vestido que no solo es clásico y elegante, también es atemporal, sostenible y reciclado, ¿se puede pedir más?

Su precio es de 253 euros.

El vestido Ema Black presenta una espectacular caída que se adapta a tu silueta estilizando tus curvas. En la parte superior, el escote en forma de pico alarga visualmente el cuello, complementado por unos hombros ligeramente abullonados y los puños de la manga abotonados que le dan un toque más elegante.

El corte a la cintura crea un efecto mucho más elegante, afinando la cintura con un drapeado a la altura de la cadera que deja ver la pierna al caminar para darle un toque sensual. El vestido Ema Black es un vestido midi elegante y sensual con el que deslumbrarás en cualquier ocasión. Además, sus botones en dorado permiten combinarlo con accesorios y zapatos en ese mismo tono para un plus de elegancia.

Este sofisticado diseño está confeccionado con PET, un tejido 100% reciclado que se fabrica a partir del reciclaje de las botellas de plástico. Un modelo atemporal que se caracteriza por ser todo un fondo de armario para aquellas mujeres que buscan prendas sostenibles y respetuosas con el planeta.

Este vestido made in Spain de Koahari es todo lo que necesitas si eres una invitada de boda este otoño y quieres un vestido que puedas seguir poniéndote año tras año para cualquier otra ocasión.

