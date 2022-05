Emma García tiene el pantalón más ligero y que mejor sienta para los días de mucho calor

Emma García (48 años) sorprendió a sus seguidores este pasado miércoles, 11 de mayo, al compartir unas fotografías desde la isla de Ibiza. La presentadora decidió volar al paraíso balear para desconectar y comenzar a broncear su piel de cara al verano. Dado que su trabajo le impide disfrutar de vacaciones en fin de semana, porque es cuando presenta Viva la vida, ha tenido que viajar mientras el resto de mortales atendemos nuestra jornada laboral.

La comunicadora vasca ha presumido de las impresionantes vistas que tiene desde la villa en la que se encuentra alojada. Pero eso no es lo que más ha llamado la atención de sus seguidores. Emma posa ante sus fans en bikini, lo que deja ver su tonificado cuerpo y su vientre plano. Aunque el traje de baño no es la única prenda de la que no se ha separado estos días.

Emma García ha pasado unos días en Ibiza y no se ha despegado de sus pantalones favoritos. Instagram

García ha lucido unos pantalones muy atractivos, que a pesar de ser largos son perfectos para los días de mayor calor. Se trata de una prenda muy ligera que está a la venta en las tiendas de Urban Outfitters. Son ideales para la playa, para pasear por el paseo marítimo o para una tarde de terraza con amigos en una isla como la que ha visitado Emma. Los pantalones en cuestión tienen una estética muy ibicenca con un diseño de inspiración hippie.

En cuanto a la estructura de la pieza, destaca por su cintura alta, su fabricación de malla suave, su pierna de corte acampanado y el dobladillo de borde de lechuga. Emma lo luce en color azul con acabado con una impresión en zig zag en tonos negros y blancos en contraste. Llevan el nombre de "UO Zig Zag Mesh Flare Pantalones" en la tienda online y se venden por 45 euros.

En la parte superior la periodista luce su top del bikini, pero existe en la marca una prenda a juego con los pantalones. Se trata de un top creado en malla ligera, con cuello en V, dobladillo recortado, mangas largas y ajuste ceñido. Acabado con un borde de lechuga recortado y patrón en zig zag.

El conjunto de Urban Outfitters que luce Emma García en sus vacaciones.

El toque más especial del top es el nudo central, que queda sobre el pecho y su lazada cae por la zona del vientre. Sus mangas acampanadas también aportan un aire muy bohemio al look. Esta veraniega blusa se puede adquirir por el precio de 35 euros.

