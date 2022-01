5 razones para casarte con un body de Laura Escribano

Las bodas en tiempos de pandemia han transformado los estereotipos. Adaptarse a las circunstancias excepcionales que vivimos no ha sido, ni sigue siendo, una tarea sencilla. "De las cosas positivas que sacamos de este último año es el hecho de reinventarnos y estrujarnos el coco para dar respuesta a las necesidades de nuestras clientas. Las novias pre-pandemia nada tienen que ver con las de ahora, por eso desde nuestra firma hemos apostado por darle un giro al look de novia y ofrecerle la posibilidad y la libertad de elegir su estilismo con varias prendas de nuestro atelier", explica Laura Escribano, directora creativa de la firma madrileña.

Tradicionalmente no visible en el look de novia, el body adquiere todo el protagonismo en la colección Quimera de la marca. Se convierte en la prenda estrella del look, la que aporta toda la fuerza, el estilo y la personalidad. Los bodys que ha diseñado Laura Escribano representan a la perfección esa diversidad y sostenibilidad propias de la marca ya que están pensados para lucirlos más allá de la boda y no solo para ese día especial.

"El body nos permite crear un amplio abanico de looks, lucirlo después de la boda con tu pantalón o falda favoritos. Se trata de un concepto de máximo comfort, una pieza joya que perdurará en tu armario y que podrás lucirla en más momentos especiales de tu vida", explica Laura Escribano.

Body Andrómeda. Laura Escribano

Hydra, Casiopea, Andrómeda, Lyra, Pegaso y Libra. Los seis diseños de bodys, inspirados en las constelaciones, forman parte de la colección Quimera. Los materiales y tejidos, seleccionados minuciosamente por Laura Escribano, combinan organza rústica, encaje de bolillos de algodón, bambula de seda bordada, gasa plumeti y tules de la más exquisita calidad.

¿Por qué deberías casarte con un body de Laura Escribano?

1. Comodidad

El body es una prenda comfortable y cómoda que se adapta como un guante a la silueta de la mujer. Todos los diseños de la colección Quimera cuentan con una braga de elastán, sin costura y con corchetes, en color bisón. Tienen, por lo tanto, un máximo ajuste y comodidad.

2. Versatilidad

Esta prenda permite crear infinidad de looks de cualquier estilo. Todos los bodies de Laura Escribano se pueden combinar con cualquiera de las faldas y pantalones Esencia de la firma, diseños muy minimalistas en crepé satén brillo y mate que potencian la belleza natural de la silueta femenina.

3. Sostenibilidad

Todas las prendas Quimera, incluyendo los bodies, llevan aproximadamente hasta un 50% de tejido reciclado, avalando de esta forma tan especial la moda sostenible que abandera la filosofía de marca. Además, esa sostenibilidad se avala dando la posibilidad de lucir los bodies más allá de la boda, para una ocasión especial o incluso para combinarlos con tus jeans favoritos en un look más casual.

Body Hydra. Laura Escribano

4. Carácter

Los bodies aportan ese halo de personalidad y carácter que tienen todos los diseños de Laura Escribano. Son piezas plagadas de detalles, tejidos exquisitos, y patronajes muy cuidados que confieren ese carácter vintage a la mujer que lo luce.

5. Estilo

Único y genuino, los bodies Quimera están pensados para adaptarse a cualquier estilo de novia o clienta. Como cada una de esas mujeres, cada prenda Quimera tiene unas aplicaciones diferentes y eso hace que cada diseño sea único y personal. Además, todas los diseños de Laura Escribano van seriados para garantizar exclusividad.

