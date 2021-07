Cuando las temperaturas suben, el cabello se recoge: peinados fáciles a prueba de calor

Dice una regla no escrita que se suele desear lo que no se tiene. Cuando llega el invierno se echa de menos el verano y en el momento en el que la estación estival vuelve, las fans de las tendencias quieren crear de nuevo esos estilosos looks por capas de invierno. Algo parecido pasa con el cabello, muchas mujeres, con firme intención de dejar crecer la melena, mimándola con todo tipo de cuidados para mantenerla sana, sienten la tentación de volver a cortar por lo sano cuando ven un atractivo corte bob paseando por Instagram, o simplemente, cuando sufren el intenso calor sobre su espalda.

Para las que no quieran tirar el esfuerzo de meses por la borda -en algo más de dos meses el otoño empezará a dar señales de su regreso- existen algunas soluciones para recoger las melenas de Rapunzel fáciles, de plena tendencia y a las que algunas de las chicas más estilosas ya han dicho sí. ¡Fuera calor!, sí, pero sin perder un ápice de estilo.

El complemento estrella de la temporada ha sido quizás el más inesperado. Después de recuperar los denostados scrunchies - Carrie Bradshaw afirmó que ninguna mujer los llevaría en un restaurante- es el turno de la pinza dentada. Hay pocos gestos más simples que sumarse a esta tendencia, ya que se lleva colocada de manera informal, recogiendo toda la melena, de forma que algunos mechones queden sueltos. Para las más clásicas, existe la opción -menos refrescante- de recoger solo la mitad superior de la melena, como hace Alexandra Pereira.

La pinza dentada, en dos propuesta vistas en redes sociales. Redes sociales

Y escribiendo de hits de temporada no se puede dejar de mencionar el pañuelo. Este verano el accesorio es más protagonista que nunca y las más mañosas lo transforman incluso en microtops. En cuanto al cabello, existen múltiples formas de incorporarlo, pero este 2021 se recupera una de las más vintage. En forma de triángulo se rodea la cabeza con el extremo recto y se ata en la coronilla, dejando que el pico cuelgue hacia atrás. Esta moda no es nada nuevo, pues ya la llevó Jackie Kennedy, quien hizo de este complemento una de sus señas de identidad. Dentro de nuestras fronteras, el manchego Pedro Almodóvar (71 años) también lo recuperó para su cinta Dolor y Gloria en la que pudimos ver a Rosalía (27) luciéndolo durante el metraje. En una interpretación más actual, la bloguera Natalia Cabezas (33) lo luce sobre su melena recogida.

Natalia Cabezas, con pañuelo sobre sobre un recogido. Redes sociales

Pasando al siguiente nivel, encontramos las trenzas. Dentro de esta categoría se puede subir el nivel de dificultad hasta el infinito, pero en los escalones básicos, también se encuentran opciones muy dignas. Una de las más simple, de tres cabos puede ser una opción muy práctica para evitar que el cabello moleste durante las largas jornadas de playa. Así lo demuestra Mery Turiel (25) que la luce sobre su piel gracias al gran escote trasero de su vestido.

Mery Turiel, con trenza y Sara Carbonero, con moño informal. Redes sociales

Sin embargo, la opción más socorrida son los moños. Muchas mujeres de melena xxl acostumbran a llevar una goma de pelo en su muñeca para poder hacer un recogido informal en cuanto el cabello les moleste. La periodista Sara Carbonero (37) que ya luce una melena sobre a la altura de los hombros es una de ellas y haciendo gala de su estilo desenfadado, suele recoger su cabello de esta manera, dejando que se escapen, con naturalidad todos aquellos pelitos que son demasiado cortos para ser amarrados.

