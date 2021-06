7 de 9

Es difícil encontrar un 'look' más cómodo, atractivo, juvenil y más en tendencia que esta propuesta de Stradivarius. Por solo 9,99 euros tendrás una pieza que no querrás quitarte en todo el verano. ¿La clave de su éxito? La conjugación entre el cuadro vichy y el color lila, dos de los 'must have' de este verano.