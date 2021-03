6 de 10

El sexto puesto del ranking es para Gerard Piqué, su sex appeal se ve potenciado por ese estilo desenfadado que tiene a la hora de vestir. Además, es de los que no se cortan a la hora de utilizar las tendencias del momento, de arriesgar con estampados o de dar una imagen más gamberra con chaquetas de cuero o quitádose la corbata cuando tiene citas elegantes. El barcelonista, además, ha sido imagen de H.E. by Mango, una muestra más de que la moda es algo que le preocupa y le ocupa. Tiene dos hijos junto a Shakira, Milan, de 8 años, y Sasha, de 6.