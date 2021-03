Marta Riumbau tiene el mono 'denim' que necesitas esta primavera

Marta Riumbau (33 años) tiene una forma de vestir única, que destaca por su originalidad entre las influencers. La superposición y las prendas oversizes son dos de los pilares básicos sobre los que se sustentan sus ideas de outfits dominados por prendas con tonalidades nudes donde el blanco, el negro y el marrón suelen estar presentes. Estilismos holgados y prácticos donde la etiqueta versátil y multirecurso están siempre en sus estilismos. Eso sí, junto a la idea de la comodidad destacan, también, sus looks más afines a las últimas tendencias con bodies o prendas lenceras, que dejan aún más patente su pasión por la moda. Incluso se sumó, hace poco, al corte estrella de la temporada: el flequillo.

En función de estas anotaciones sobre sus diferentes ideas de estilismos, que se consolidan en sus atuendos mostrados, destaca su última publicación que ha compartido a través de su perfil de Instagram. Una imagen que ha causado sensación entre sus más de medio millón de seguidores por lo práctico y comfy que es. Con la naturalidad que la caracteriza, Riumbau posaba con un abrigo en tonalidad camel y patrón estilo gabardina, un bolso de estilo bandolera en una color negro y la prenda estrella del look, un mono largo que retoma la moda estrella de los años 90, el denim.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Riumbau (@riumbaumarta)

En concreto, este mono, que ha causado sensación entre sus seguidores y que busca consolidarse como la prenda estrella de la mayoría de los looks primaverales, es de Mango y pertenece a la colección blue edition que está inspirada en el estilo noventero. Su precio es de 49,99 euros y, también, está disponible en la tonalidad estrella de la temporada: el rosa pastel, con el mismo patrón y diseño.

El mono está elaborado con tela vaquera sostenible y destaca por su diseño largo y recto, sus costuras en el hombro, con efecto caída, manga larga con puños abotonados y diversos bolsillos. La prenda elaborada con un patrón fluido, facilitando el movimiento, cuenta con un cierre de botones en la parte delantera que permite llevarlo al estilo camisero o cerrado hasta arriba, como ella lo lucía. Asimismo, esta prenda también incorpora un cinturón extraíble, elaborado con el mismo tejido, que permite ceñirlo y ajustarlo a la silueta si se desea.

Este es el mono 'denim' de Mango que necesitas para esta primavera. Mango

"Me encanta el look. Me encanta los que son solo una pieza, porque no tienes que pensar nada más. Zapatos, abrigo y adiós", decía la propia Marta Riumbau a sus seguidores tras publicar la idea de outfit.

Un atuendo que, por la sencillez que presenta, se consolida como un auténtico básico de armario. Una prenda que, en función de los accesorios y complementos elegidos, cambia su etiqueta adaptándose al propio estilismo de cada uno y que, desde luego, se va a consolidar como una de las prendas estrellas de esta primavera.

