Rejuvenece tu mirada en tiempos de Covid: lo último en tratamientos

El último retoque estético de la actriz Demi Moore (58 años) ha suscitado cierto sentimiento de oposición a las intervenciones estéticas. No obstante, no todos los tratamientos estéticos están vinculados al bisturí. De hecho, la amplía mayoría son pequeños retoques o tratamientos de efecto inmediato que rellenan áreas del rostro dándole volumen o eliminando las arrugas más profundas, aquellas que las cremas no pueden combatir con eficacia.

Con la obligación de llevar mascarillas, los ojos se ven más que nunca, así que toca cuidar la zona del contorno y eliminar las ojeras, las bolsas y las arrugas. La mayoría de clínicas estéticas ofrecen diferentes tratamientos para tratar y suavizar las líneas de expresión, corregir los párpados caídos, eliminar las bolsas en los ojos o combatir el envejecimiento facial con la finalidad de rejuvenecer la mirada. EL ESTILO ha recopilado, con la ayuda de la clínica estética Face Clinic, cinco tratamientos anti-age que dejan un aspecto luminoso y terso a tu piel sin necesidad de intervención quirúrgica.

Rejuvenece tu mirada en tiempo de Covid: lo último en tratamientos. Face Clinic

1. Botox

Con este conocido tratamiento -el favorito de muchas estrellas de Hollywood- se consigue matizar las patas de gallo, las arrugas del entrecejo y de la frente, y su aplicación es prácticamente indolora. La inyección de toxina botulínica evita que los músculos se contraigan, reduciendo la posibilidad de padecer arrugas de expresión. Su duración varía dependiendo de cada persona, pero suele durar en torno a los seis meses.

2. Blefaroplastia sin cirugía

En Face Clinic utilizan el generador de plasma PLEXR para retirar el exceso de piel y las arrugas alrededor de los ojos en una intervención poco invasiva. Esto es posible a que este compuesto es un tipo de gas ionizado que al contactar con la piel, provoca una desestructuración de los componentes de la epidermis, sublimándolos.

El número de sesiones depende de la cantidad de piel que se necesite eliminar, aunque los expertos matizan que con una suele ser suficiente. Con ello, se agranda la mirada, eliminando los párpados caídos y las bolsas de los ojos de forma inmediata.

La bleflaroplastia con el generador de plasma retira el exceso de piel sin necesidad de pasar por el quirófano. Face Clinic

3. Sunekos

Es un tratamiento para la zona de las ojeras y la zona periocular, se trata de aplicar una fórmula de ácido hialurónico y aminoácidos que estimula la producción de elastina y colágeno, principales componentes estructurales de la matriz extracelular. Con esta técnica se repara la piel dañada reconstruyéndola a través de un proceso llamado biogénesis dérmica, que estimula la regeneración de las células de la piel.

4. Plasma para tratar la ojeras

Sus resultados se aprecian enseguida y de forma continuada. Las células de la piel mejorar su tonicidad, densidad y calidad, por lo que todo el contorno ocular se ve más luminoso. El aumento de colágeno refuerza y engrosa las capas de la piel de esta zona y desaparecen aquellas en las que había aumentado la melanina. Asimismo, mejora la textura de la piel y unifica el color.

5. 'Peelings'

Existe una amplia variedad de tratamientos de estas características, sin embargo, Face Clinic destaca el peeling PRX-T33 que se caracteriza por sus propiedades poco invasivas a través de la activación de la regeneración de la piel previniendo la flacidez facial.

