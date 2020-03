Prendas elegantes y versátiles: así es la nueva colección de la 'influencer' Rocío Camacho

La influencer Rocío Camacho cuenta con más de 500.000 mil seguidores en Instagram, un canal de Youtube y miles de fans que esperan cada día que ella les de ideas sobre cómo vestir, cómo maquillarse o cosas tan diarias como qué películas ver.

Desde hace varios años tiene un corte fiel de seguidores que se inspiran en sus ideas y en sus colecciones. Hace dos años, Caballero Camacho se metía de lleno en el mundo de la moda queriendo dar gusto a todas sus fans que buscaban en ella inspiración. Con un estilo casual y joven, decidía abrirse hueco en el mundo de la moda con Seima by Rocío Camacho: "Seima surge de las dos cosas que más adoro en la vida. Mi familia y la moda. Este proyecto se ha convertido en el sueño hecho realidad de una chica que le gustan los retos y lleva años planificando la ropa de su vida. Cada prenda está diseñada en España y hay tanto trabajo como ilusión detrás de cada articulo. Seima es exclusividad, sencillez y tendencia", comenta la instagramer y empresaria.

Pero no todo fueron facilidades: "Lanzar mi marca de ropa era un sueño que se hizo realidad hace dos años. Cuando empecé no tenía ni idea de como era llevar un negocio, y me costó tiempo asimilar todos los esfuerzos y sacrificios que supone sacar algo así adelante. A los pocos meses empecé con ansiedad y eso me dificultó mucho poder dedicarle todo el tiempo que merecía porque no era capaz de concentrarme y de hacer las cosas como quería".

A lo largo de estos meses que la marca ha estado desaparecida, Rocío Camacho explica que han surgido muchos cambios: "Personalmente sentía que yo había cambiado en muchos aspectos y necesitaba trasladar esos cambios a la marca también. Por fin he conseguido hacer todos los cambios que creía necesarios y el más importante ha sido poder diseñar".

"A día de hoy creo que he aprendido que llevar un negocio también incluye saber delegar y confiar en otras personas, porque es la única manera de llegar a todo. Estoy rodeada de un equipazo en el que confío plenamente y en una diseñadora que siento que conozco de toda la vida porque diseñar la ropa con ella está siendo algo super sencillo ya que capta mi estilo y mis ideas a la primera siempre", valora la guapísima influencer.

A sus 25 años, Rocío Camacho reconoce haber aprendido mucho: "Creo que lanzar esta colección y, en general, este proyecto, me ha hecho madurar mucho. Yo no tengo hijos pero siento que tener una marca de ropa es como tener uno, es una responsabilidad enrome de la que hay que estar pendiente continuamente, que a veces te da muchos dolores de cabeza pero la parte positiva contrarresta cualquier dificultad que pueda suponer conseguir que funcione".

Esta ciudarrealeña está feliz a pesar del trabajo y de las horas por delante que ha supuesto: "Estos meses de preparación de esta colección han sido preciosos, estresante hasta tener todo controlado pero ha sido un proceso que he disfrutado muchísimo. Cuando haces lo que te gusta, no hay horarios que valgan ni sacrificios que pesen".

Firma total made in Spain esta marca cuenta con todo su proceso de producción dentro de la piel de toro: "La fabricación es toda en España y también ha sido interesante aprender de todo esto porque para mi era un mundo totalmente desconocido y aprendes a valorar el esfuerzo y la cadena de personas que se necesitan para poder llevar a cabo algo así", reconoce Camacho.

"Esta primera colección está enfocada para que sean prendas versátiles, que puedes usar tanto en una ocasión especial como para diario dependiendo de con qué las combines. Todo el equipo que hay detrás y yo hemos puesto todas nuestras ganas, ilusión y conocimientos en estas prendas. La marca ha dado un giro de 180 grados y ha pasado a ser algo mucho más profesional, exclusivo y único. Aunque es un concepto totalmente diferente a lo que empezó siendo Seima, creo que sigue conservando la misma esencia de sencillez que siempre ha caracterizado la marca, pero con mucha más elegancia y seriedad".

Ágil y siempre muy ocupada, recuerda que esta no es una colección única y que vamos a tener que estar atentos a su page: "La moda es algo que evoluciona muy rápido y hay que ser ágil, por eso cada 3 semanas sacaremos prendas nuevas".

