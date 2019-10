Kim Kardashian relanza Skims, las fajas reductoras para todo tipo de mujeres

No es ningún secreto para nadie la obsesión que Kim Kardashian (38 años) siente por potenciar sus curvas. Y no solo las suyas sino que ahora se ha propuesto favorecer también las de todas las mujeres del planeta Tierra. La socialité, considerada una de las mujeres más influyentes del panorama social internacional, tiene un lema: "Love yourself" ("Quiérete").

En un inteligente giro empresarial y aprovechando el tirón de su voluptuoso cuerpo, la hermana más famosa del clan Kardashian ha fundado con muy buen tino, una empresa de fajas reductoras diseñadas para que todas las mujeres saquen partido de su cuerpo.

Se trata de Skims Solutionwear, una marca registrada que ahora relanza tras la polémica vivida en el mes de junio por el primer nombre pensado para la empresa: Kimono. El juego de palabras con su nombre -Kim- sumado a la tradicional prenda japonesa -Kimono- levantó ampollas en el país del sol naciente por presunta apropiación cultural.

Tres meses después, las cabezas pensantes que orbitan alrededor de Kardashian-West han rebautizado la compañía bajo el nombre de Skims. Una vez más, Kim Kardashian recurre al poder de las tres primeras letras de su nombre de pila, Kimberly, y le añade el sonido líquido de la -S al principio y al final de la palabra.

El resultado es Skims, que pudiera llegar a sonar a Skins ("Pieles"), al aludir a esta prenda, originariamente creada para que vaya completamente pegada a la piel del cuerpo. "Acabamos de relanzar Skims Solutionwear en estilos y tamaños seleccionados y en colores CLAY, SIENNA, UMBER y ONYX. Compre ahora en SKIMS.COM antes de que se agoten y disfrute del envío nacional gratuito en pedidos superiores a 75 dólares".

Y quien avisa no es traidor. Los resultados de ventas que Kim Kardashian ha conseguido con su firma de fajas y ropa interior para toda clase de pieles y cuerpos ha sido espectacular. Medios de comunicación americanos estiman que la celebrity habría vendido más de dos millones de dólares en tan solo unos segundos, pulverizando todos los récords que en su momento consiguió su competidora más directa: Spanx.

Ver esta publicación en Instagram SKIMS Solutionwear™. Coming September 10. SKIMS.COM. #ShowYourSKIMS Photo: #VanessaBeecroft Una publicación compartida de SKIMS (@skims) el 26 Ago, 2019 a las 8:40 PDT

[Más información: Alexandra Pereira ha lucido en Tokio el vestido más ideal y 'trendy' de la temporada]