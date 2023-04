Matthew McConaughey teme que el padre de Woody Harrelson también sea el suyo: fue un asesino a sueldo

Ambos debutaron a finales de los 80 e inicios de los 90 en Hollywood, Estados Unidos. Se conocieron en el rodaje de la película EDTv y son amigos íntimos desde entonces. Los actores Woody Harrelson y Matthew McConaughey no se limitan a mantener su amistad en los camerinos, sino que esta va más allá. Han llegado a tener relación con la familia del otro hasta marcharse juntos de vacaciones.

Ahora ellos mismos sospechan que podrían ser hermanos tras la confesión de la actriz y madre de McConaughey, Mary Kathlene McCabe, de haber conocido al padre de Harrelson.

Harrelson habló de la relación con su progenitor en una entrevista con People en 1988. Aseguró que no sentía que fuese un gran padre: "No tuvo una participación válida en mi educación". Él es, según Harrelson, una de las personas "más elocuentes, cultas y encantadoras" que ha conocido. Sin embargo, añadió que lo veía más "como un amigo".

¿Quién es el padre de Woody Harrelson?

Charles Voyde Harrelson trabajó para la Marina de EEUU y abandonó a Woody Harrelson cuando este tenía 7 años. Se había separado de Diane Lou Oswald, con quien tuvo al actor. A lo largo de su vida, de hecho, se separó de cuatro mujeres.

También se dedicaba a la venta de enciclopedias y ganaba dinero jugando al póker. Fueron las deudas acumuladas la que le llevaron a convertirse en un asesino a sueldo vinculado al crimen organizado. Llegó a sumar 12 asesinatos por encargo. Entre ellos se incluye el de John H. Wood Jr, el primer juez federal estadounidense que fue asesinado en el siglo XX. El narcotraficante Jimmy Chagra lo contrató para matarlo por 250.000 dólares y fue condenado en 1981 a dos cadenas perpetuas por ello.

Su primer delito fue un robo a mano armada en 1959 en la ciudad californiana de Los Ángeles tras empezar a servir en la Marina. En 1973 ingresó en prisión por el asesinato del comerciante Sam Degelia Jr y se le condenó a 15 años de cárcel, pero salió por buena conducta cinco años después. Además llegó a decir que fue él quien mató al presidente estadounidense John F. Kennedy, aunque confesó que se trataba de un bulo. El asesino falleció en prisión a los 69 años por un ataque al corazón.

¿Desde hace cuanto son amigos Woody Harrelson y Matthew McConaughey?

Se conocen desde hace más de 20 años, cuando coincidieron en una prueba de vestuario para la película EDtv. McConaughey expresó en un vídeo de su canal de YouTube que conoció a Harrelson cuando este entró vistiendo "pantalones cortos de ciclista" y "una camiseta de ciclismo profesional".

Juntos han protagonizado películas como la serie True Detective o la película Surfer Dude. Tienen tan buena amistad que ellos mismos dicen tener un bromance (una palabra que deriva de bro en referencia a la hermandad entre dos personas y romance).

¿Cómo conoció la madre de Matthew McConaugheyal padre de Woody Harrelson?

Durante unas vacaciones en Grecia años atrás, la madre de McConaughey confesó a Harrelson que conoció a su padre. McConaughey explicó cómo reaccionaron a la noticia ambas familias, que en aquel momento estaban sentados alrededor de la mesa: "Mi madre dijo: 'Woody, yo conocía a tu padre'. Todo el mundo fue consciente del tono que empleó al decir 'conocía', puso énfasis en la palabra".

Los dos actores encontraron pruebas, como algunas facturas que dejaban claro que el asesino y la madre de McConaughey tuvieron varios encuentros en el oeste del Estado de Texas. "Quisimos desentrañar lo que significa ese 'conocía' y llegamos a la conclusión de que el padre de Woody estuvo de baja laboral al mismo tiempo que mi madre y mi padre pasaban por su segundo divorcio. Hay posibles recibos y sitios donde podrían haberse producido esas 'reuniones', esos momentos ligados al 'conocía», explicó McConaughey.

¿Son hermanos?

Por un lado se sospecha que podría ser una campaña para promocionar Brother from Another Mother, una serie de comedia en la que participan los dos actores y que se basa en la relación de amistad de ambos.

Matthew McConaughey desveló, en una entrevista para el podcast Let's talk off camera, que duda sobre su vínculo familiar: "La línea que nos separa siempre ha sido muy difusa. No sabemos dónde empieza y dónde acaba nuestro vínculo. Y eso es parte de nuestro bromance. Mis hijos le llaman tío Woody y sus hijos me llaman tío Matthew. Ves fotos de él de pequeños y muchas veces su familia se cree que soy yo".

Se han planteado hacerse una prueba de ADN para comprobar si es cierto. Según McConaughey, para Harrelson aceptar ese test "es un poco más fácil". Pero él no lo tiene claro debido a "las consecuencias que podría tener saber la verdad". Sería "duro" para él: "Imagínate lo que diría: '¿Cómo? ¿Me estás diciendo que, después de 53 años, mi padre podría no ser mi padre?'".

