Sean 'Diddy' Combs, expareja de Jennifer Lopez, cambia de cárcel tras salir a la luz sus privilegios: coñac, fotos sexuales y masajes

Sean Combs (56) ha cambiado de prisión. Su traslado se produce después de que una investigación periodística destapara que su vida entre rejas está llena de privilegios. Un día a día muy difícil de asociar con la de un recluso común y corriente. En su celda acumulaba teléfonos móviles, coñac y fotografías sexuales.

Además, otros presos se encargaban de cocinarle, limpiar su celda y darle masajes.

El rapero, conocido como Puff Daddy o Diddy, -quien mantuvo una sonada relación sentimental con Jennifer Lopez (57) entre 1999 y 2001-, abandona Fort Dix, en Nueva Jersey, y pasa a la prisión federal de Allenwood Low, en Pensilvania. La razón oficial del traslado no se ha hecho pública.

Sean Combs. Redes sociales.

El movimiento llega, sin embargo, después de semanas de escrutinio sobre sus condiciones de reclusión y de medidas disciplinarias que han retrasado su salida prevista.

La mudanza cambia el escenario, pero no borra lo ocurrido en Fort Dix. Allí, según una investigación de NBC News publicada a finales de septiembre, Combs habría conseguido reproducir parte de las comodidades de su antigua vida millonaria.

Cuatro hombres que compartieron unidad penitenciaria con él describieron un sistema de favores y pagos que le permitía delegar tareas cotidianas y acceder a artículos prohibidos. Sus testimonios fueron recogidos bajo anonimato.

Una celda con servicio propio

La investigación de NBC dibujó una rutina singular. Otros presos preparaban para Combs platos especiales —entre ellos, pizza, empanadas y pollo al curry—, le limpiaban el baño y la ducha antes de utilizarlos, hacían su cama y se ocupaban de la colada. Uno de ellos, según las fuentes citadas por la cadena, incluso le daba masajes de estilo chino.

El dinero habría sido la pieza que sostenía ese engranaje. Según los testimonios recogidos por la cadena, el músico gastaba miles de dólares al mes para conseguir esos servicios, mediante pagos a otros internos.

Uno de los entrevistados resumió la diferencia con una frase contundente: aquello no era la vida habitual de una cárcel, sino "mierda de ricos".

Sean 'Diddy' Combs, durante unas vacaciones en Ibiza, en 2014. GTRES

Las comodidades no eran el único elemento llamativo. NBC informó de que Combs había utilizado un teléfono móvil de contrabando para conectarse a internet y consultar redes sociales, y que tenía acceso a fotografías íntimas que, según las fuentes, le enviaba una expareja.

También habría guardado coñac Hennessy y compartido alcohol con otros internos. La cadena afirmó haber revisado imágenes que mostraban al rapero utilizando un teléfono dentro de la prisión.

Estas informaciones describen presuntas infracciones de las normas penitenciarias, no privilegios autorizados por la institución.

La Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos ha recordado que los teléfonos móviles están prohibidos y que las infracciones disciplinarias pueden acarrear sanciones. La agencia no ha detallado públicamente qué circunstancias concretas motivaron el traslado.

'Diddy' Combs en un acto en Nueva York en 2017. Gtres Gtres

Aislamiento y días perdidos de condena

Las revelaciones tuvieron consecuencias dentro de prisión. Según informaciones citadas por Associated Press, Combs fue trasladado a una unidad de alojamiento especial después de que saliera a la luz el reportaje de NBC. Además, perdió 41 días de reducción de condena por buena conducta. Esto situó su fecha prevista de puesta en libertad en el 2 de marzo de 2028.

En los días previos al traslado también circularon informaciones sobre una lesión en la cabeza y una posible pelea con otro preso.

TMZ informó de que el músico había resultado herido en un altercado. Sin embargo, la Oficina Federal de Prisiones negó a la citada agencia que el incidente descrito por ese medio hubiera ocurrido.

La reacción del equipo de comunicación de Sean 'Diddy' Combs ha sido de cautela. Su portavoz, Juda Engelmayer, ha señalado que las decisiones sobre la ubicación de los reclusos corresponden a la Oficina Federal de Prisiones y que no estaba en condiciones de comentar las circunstancias del traslado.

También ha expresado su deseo de que la estancia en el nuevo centro transcurra de forma productiva y sin interrupciones innecesarias. La institución, por su parte, se ha limitado a confirmar el cambio sin ofrecer una explicación individualizada.

Sean 'Diddy' Combs, en Cannes (Francia), en 2012. GTRES

Condena de 50 meses y apelación pendiente

Combs cumple una pena de cuatro años y dos meses de prisión —50 meses— tras ser declarado culpable en julio de 2025 de dos cargos relacionados con el transporte de personas a través de fronteras estatales para ejercer la prostitución.

El jurado lo absolvió de los cargos más graves, entre ellos tráfico sexual y conspiración para dirigir una organización criminal, que podían haber desembocado en una condena mucho más severa.

El proceso estuvo marcado por testimonios sobre violencia, coerción y encuentros sexuales organizados por el músico, conocidos como freak-offs. La sentencia supuso un golpe para una figura que durante décadas había combinado la música, los negocios y una posición de enorme influencia en la industria del entretenimiento.

La batalla judicial tampoco ha terminado. En abril de 2026, sus abogados defendieron ante el tribunal federal de apelaciones correspondiente a Nueva York su intento de revocar la condena o reducir la pena. La decisión seguía pendiente según las últimas informaciones disponibles.

El traslado a Allenwood Low abre una nueva etapa de su encarcelamiento, pero deja intactas las preguntas que han colocado su vida penitenciaria bajo atención pública: cómo consiguió acceder a objetos prohibidos, qué mecanismos permitieron los presuntos servicios personales y qué medidas se adoptaron para impedir que continuaran.

Hasta la fecha, la Oficina Federal de Prisiones no ha explicado si el cambio responde directamente a esas denuncias.

Jennifer Lopez y Sean 'Diddy' Combs mantuvieron un breve romance a finales de los años 90. GTRES

Su sonado romance con Jennifer Lopez

El romance entre Sean Combs y Jennifer Lopez fue uno de los más comentados del final de los años noventa.

La pareja comenzó su relación en 1999, cuando ella consolidaba su carrera como actriz y cantante y él era una de las figuras más influyentes del hip-hop.

Juntos se convirtieron en habituales de las alfombras rojas y de la prensa del corazón. Una de sus apariciones más recordadas fue en los Grammy de 2000, cuando Lopez acaparó todas las miradas con un mítico (y escotadísimo) vestido verde de Versace que acabaría convertido en un icono de la moda.

La relación terminó en 2001, después de meses bajo una intensa atención mediática. Uno de los episodios más delicados ocurrió en diciembre de 1999, cuando ambos fueron detenidos e interrogados tras un tiroteo en un club de Nueva York.

Lopez quedó en libertad sin cargos, mientras que Combs afrontó posteriormente un proceso judicial del que fue absuelto de los cargos más graves. La ruptura no impidió que sus nombres siguieran vinculados durante años en retrospectivas sobre sus respectivas trayectorias.