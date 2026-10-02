Halle Berry, demandada por su exmarido por intentar asfixiar a su hijo: le retiran la custodia y no podrá acercarse al menor

Escándalo mayúsculo en Hollywood. El ya de por sí turbulento divorcio entre la oscarizada actriz Halle Berry (60 años) y el actor francés Olivier Martinez ha saltado por los aires en las últimas horas con una delicada demanda contra la actriz.

Martinez ha interpuesto una demanda de urgencia en la que acusa a su exesposa de haber agredido físicamente a Maceo, el hijo de 12 años que tienen en común, solicitando de forma inmediata una orden de alejamiento temporal y la tutela exclusiva del menor.

De momento, tal y como avanza Daily Mail, Martinez ya ha conseguido la custodia completa. Berry solo podrá ver a su hijo durante las visitas ordenadas por el tribunal, dos días a la semana y fines de semana alternos, hasta la audiencia del 16 de octubre.

En los escritos presentados ante la Corte Superior de Los Ángeles, el actor galo manifiesta tener "serias preocupaciones" sobre el estado de salud mental de Berry.

Halle Berry, en una imagen de archivo. Gtres

En esa línea, Olivier ha pretextado un supuesto problema con el abuso de alcohol habría desencadenado conductas violentas e inestables en el domicilio familiar.

La documentación presentada por la representación legal de Martinez detalla un violento episodio que habría tenido lugar el pasado 26 de septiembre de 2026 en la residencia de la actriz.

Según la versión formulada por el padre del menor, la discusión se originó mientras el menor utilizaba unas gafas de realidad virtual.

Halle Berry le habría reprochado que parecía "estúpido" y un "idiota", escalando la tensión de forma verbal hasta derivar en una supuesta agresión física.

El relato del actor sostiene que la intérprete se abalanzó sobre el niño, lo agarró con fuerza del cuello y comenzó a estrangularlo mientras le gritaba repetidamente: "¿Quién domina ahora? ¿Quién domina?”.

Tras la supuesta agresión -que habría presenciado la actual pareja de Berry, el músico Van Hunt-, el pequeño Maceo, diagnosticado con TDAH y dislexia, llamó por teléfono a su padre para pedirle entre sollozos que fuera a rescatarlo.

Halle Berry, en Cannes. Gtres

Según la demanda, el niño se encuentra profundamente traumatizado y se niega en redondo a regresar a casa de su madre.

La demanda interpuesta por el intérprete francés no se limita al altercado del pasado mes de septiembre.

Martinez asegura en su escrito que Berry ha mantenido un patrón de comportamiento abusivo hacia el menor durante el último año y medio, alegando que en varias ocasiones la actriz ha derribado al niño contra el suelo para obligarlo a "rendirse".

Asimismo, los documentos recogen episodios de supuesta violencia verbal con tintes raciales.

Martinez rememora un incidente ocurrido en 2023 durante las negociaciones de la pensión alimenticia, en el que Berry habría dicho a su hijo que su padre era "un blanco que intentaba robar a una mujer negra".

Tras esto, la actriz le habría preguntado a su hijo: "¿Cómo te hace sentir eso como hombre negro?".

"Una maniobra engañosa y desesperada"

Olivier Martinez junto a Halle Berry. Gtres

La respuesta de Halle Berry no se ha hecho esperar. A través de una declaración pública emitida por su abogada, Marina Beck, la actriz ha negado categóricamente todas las imputaciones vertidas en el juzgado.

"Decir que esta demanda carece por completo de fundamento y es deliberadamente engañosa sería quedarse corto", ha afirmado taxativamente la letrada.

La defensa de la actriz sostiene que existe un amplio historial de resoluciones judiciales que demuestran que ha sido precisamente Olivier Martinez quien ha incumplido de forma reiterada las órdenes judiciales.

Interfiriendo así de forma perjudicial en las terapias médicas y educativas de su propio hijo. "La demanda no resulta del todo inesperada viniendo de una persona con un historial bien documentado de comportamiento errático, posesivo y violento".

"Aunque Halle está profundamente apenada, no permitirá que esto la disuada de luchar por el bienestar de Maceo", concluye la abogada Marina Beck.

Historia de amor convulsa

Olivier y Halle, en un acto público. Gtres

Berry y Martinez se casaron en 2013 y emprendieron caminos separados en 2015, si bien su divorcio no quedó cerrado definitivamente hasta 2023 tras ocho largos años de litigios.

El acuerdo definitivo estableció la custodia compartida al 50%, imponiendo a la actriz la obligación de abonar íntegramente la escolarización privada del menor, sus actividades extraescolares y una manutención mensual de 8.000 dólares a favor de Martinez.

El trasfondo de esta nueva contienda judicial destapa la incapacidad de ambos progenitores para alcanzar acuerdos en la crianza de Maceo.

A pesar de haberse sometido voluntariamente a sesiones de terapia coparental con especialistas, la actriz ya acudió a los tribunales a finales de 2024 para exigir mayor control sobre las decisiones educativas de su hijo.

Acusaba entonces a su exmarido de mostrarse totalmente inflexible y de obstaculizar el bienestar del menor. Ahora, la acusación de malos tratos lleva el conflicto a su punto más crítico.