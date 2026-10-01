La cantante colombiana ha hecho un paréntesis en su residencia para asistir a la Semana de la Moda de la capital francesa con un elegante vestido negro. Más información: Caminé con Shakira ante 55.000 personas y estoy en shock: así me infiltré entre sus 'walkers' en su show de Madrid

Shakira abandona Madrid en plena gira de conciertos para asistir en París al desfile de Tom Ford: su deslumbrante 'look'

Shakira (49 años) ha dejado Madrid por unas horas. En plena residencia europea, con varios conciertos todavía por delante y miles de espectadores esperándola en Macondo Park, la cantante colombiana ha hecho un paréntesis en su apretada agenda para viajar hasta París y ocupar uno de los asientos más buscados en el front row del desfile de Tom Ford.

La cita tuvo lugar este miércoles 30 de septiembre, pasadas las ocho de la tarde, y reunió en la capital francesa a algunos de los nombres más reconocibles de la moda y el entretenimiento.

Entre ellos, varias mujeres que acapararon buena parte de las miradas: la de Barranquilla, la top model británica Kate Moss (52) y Laura Ponte, quien a sus 53 años volvió a subirse a una pasarela. Tres rostros vinculados a universos muy distintos que coincidieron en una presentación marcada por una idea tan sencilla como contundente: “la sexualidad no necesita gritar”.

Como canta ella misma en uno de sus temas más míticos, “Ay, me voy otra vez / Ay, te dejo, Madrid”. Esta vez, la frase se ha convertido en una pequeña profecía: Shakira ha dejado Madrid, aunque solo sea durante unas horas, para trasladarse a otra de las grandes capitales europeas de la moda.

Su escapada parisina tiene un marcado carácter de ida y vuelta. La cantante ha abandonado temporalmente nuestro país para asistir a uno de los desfiles más destacados de la Semana de la Moda de París. Pero en cuestión de horas regresará a la capital española para continuar con su residencia.

La frase, elegida por Haider Ackermann como una suerte de declaración de intenciones para su propuesta primavera-verano 2027, también encontró su reflejo en las dos grandes protagonistas del desfile.

Shakira y Kate Moss interpretaron la sensualidad de Tom Ford desde extremos opuestos. Mientras la modelo británica optó por el contraste entre prendas clásicas y elementos de vocación más provocadora, la artista se decantó por la sofisticación nocturna y minimalista.

Para su noche parisina, Shakira recurrió a la propia firma y escogió un vestido negro de la colección Pre-Fall 2026. Una elección mucho más sobria que los espectaculares estilismos que ha lucido durante las últimas semanas sobre el escenario madrileño.

El diseño, de silueta ajustada y largo hasta el suelo, está confeccionado en un brillante satén envers, un tejido reversible que presenta dos texturas y acabados diferentes en cada una de sus caras. El resultado es una pieza elegante y rotunda, pensada para una cita nocturna en la que el vestido asume todo el protagonismo. Un atuendo poco común en el fondo de armario de Shaki.

Uno de los atractivos de su vestido radicaba en el escote en pico, recorrido por pequeños cristales que continuaban su curso por finísimos tirantes que se prolongaban hacia la espalda baja.

También la parte posterior convertía la pieza en un diseño especialmente llamativo. Las amplias aberturas laterales dejaban buena parte de la espalda al descubierto y dibujaban una línea depurada que termina en una falda ligeramente acampanada, con un discreto efecto de cola de sirena. Ese que acentúa el volumen y que tanto gusta a la intérprete cada vez que asiste a alfombras rojas.

Shakira decidió no añadir elementos que compitieran con la creación. Su larga melena rizada, su maquillaje natural y la ausencia de grandes accesorios completaron un estilismo en el que todo estaba pensado para que la mirada se concentrara en el vestido.

📸 | Shakira foi destaque da Vogue Italia ao chegar ao desfile Spring/Summer 2027 da Tom Ford, durante a Paris Fashion Week. pic.twitter.com/VbLBxYfkxC — Shakira Brasil | Fã-Clube (@Shakira_Brasil) September 30, 2026

Sin duda, la imagen que ha ofrecido Shakira en la capital francesa es muy diferente de la que Madrid está viendo cada noche.

Desde que llegó a la capital el pasado 14 de septiembre, la artista ha convertido sus conciertos en Macondo Park en una sucesión de cambios de vestuario, con diseños brillantes, llamativos y cuidadosamente relacionados con las distintas etapas de su carrera musical.

Aquel primer día, por ejemplo, sorprendió con un espectacular look de archivo de Dior, perteneciente a la colección primavera-verano 2003 de prêt-à-porter diseñada por John Galliano y reconocible por su icónico estampado Victim Print.

En París, sin embargo, el escenario ha sido otro. No había coreografías ni miles de personas esperando verla cantar y bailar durante más de dos horas. Solo una primera fila, las cámaras de los fotógrafos y una creación de Tom Ford que apostaba por una sensualidad mucho más contenida.

Shakira llegando al desfile de Tom Ford en la semana de la moda de Paris! (30 de septiembre) #shakira pic.twitter.com/IEGdjIRKQ6 — ShakiraBarranquilla (España) (@sweetycary) September 30, 2026

De Madrid a París y de París... de nuevo a Madrid

Y no parece que vaya a tener demasiado tiempo para descansar. Macondo Park volverá a llenarse en los próximos días con los seguidores que esperan sus siguientes actuaciones. La colombiana todavía tiene conciertos programados en Madrid los días 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre, con una previsión de alrededor de 57.000 asistentes diarios.

París ha sido, por tanto, un breve desvío en mitad de una residencia que continúa a pleno rendimiento. Una noche de moda, un vestido negro de Tom Ford y unas horas lejos del escenario antes de volver a Madrid, donde Shakira seguirá cambiando de piel cada noche frente a miles de espectadores.