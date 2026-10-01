El centro de rehabilitación de Presley Gerber, bajo sospecha: admitió al joven ya drogado, incumpliendo el protocolo

Cada vez se conocen más detalles sobre las últimas horas de Presley Gerber. Según ha publicado TMZ, el hijo de Cindy Crawford (60 años) llegó bajo los efectos de las drogas al centro de rehabilitación, donde murió horas después.

Existe una norma estricta en Estados Unidos que prohíbe admitir a cualquier persona drogada en un centro de este tipo, por lo que según parece se cometieron algunas irregularidades en el proceso y se incumplió el protocolo.

La investigación apunta ahora al director de admisiones, que es la persona que permitió ingresar al joven en el centro sin estar en las condiciones óptimas para ello. Mientras se esclarecen los hechos, la clínica ha despedido al encargado.

Presley Gerber murió en un centro de rehabilitación de Los Ángeles. Getty Images

Resolutions Living es el centro de rehabilitación de lujo al que acudió Presley Gerber un día antes de su muerte, el pasado domingo 20 de septiembre.

Ubicado en Santa Mónica (California), esta "residencia mixta proporciona la estructura, las oportunidades recreativas, las habilidades para la vida, la orientación vocacional, la responsabilidad y la comunidad necesarias para apoyar a hombres y mujeres en su camino hacia la recuperación de problemas de salud mental, adicciones y trastornos concurrentes", según indican en su carta de presentación.

La familia Gerber ya había intentado en otras ocasiones que el modelo superara sus problemas mentales y de adicción, sin éxito alguno. Cindy Crawford y su marido, el empresario Rande Gerber (64) pensaron que esta discreta y especializada clínica era la mejor opción para su hijo.

Ofrecía al matrimonio, y sobre todo a Presley, las mejores garantías para su recuperación; y lo más importante, en un "entorno seguro". Sin embargo, nadie pudo evitar el trágico final.

La Policía está intentando esclarecer los hechos de la muerte del joven y lo único claro que hay de momento es que no se produjo por un acto criminal. Todas las teorías apuntan a una sobredosis aunque aún quedan pendientes los resultados toxicológicos definitivos.

Funeral íntimo

Los restos mortales de Presley Gerber fueron incinerados días después de su muerte en la funeraria Rose Family Funeral Home (California). Sus padres y su hermana, Kaia Gerber (25), preparan su funeral para las próximas semanas.

Su último adiós será discreto y muy íntimo. Tan solo acudirán las personas más cercanas y la familia ha pedido respeto y privacidad para sobrellevar el duelo.

La familia Gerber. Getty Images

Hay una gran preocupación por Kaia que, tras el trágico suceso, está sumida en una profunda tristeza. Ella y Presley eran más que hermanos. Tenían una de esas relaciones de mejores amigos y está en shock por su fallecimiento.

Unos días antes de su muerte, Kaia había hablado con total sinceridad de la adicción de su hermano en una entrevista con Vogue, explicando cómo la situación había marcado a toda la familia y diciendo que sentía "un orgullo enorme" por la forma en que Presley había decidido contar su lucha.

Tras la privada despedida, las cenizas de Gerber descansarán junto a sus padres en su casa de Malibú.