Steven Spielberg pone a la venta su exclusivo rancho ecuestre en Los Ángeles por 30 millones de dólares

El cineasta Steven Spielberg (79 años) ha decidido poner a la venta su extenso rancho ecuestre, situado en Los Ángeles, por 30 millones de dólares (unos 26,3 millones de euros al cambio actual).

La propiedad, conocida como Dogwood, fue adquirida junto con su mujer, la actriz Kate Capshaw, en 1999 por 5,75 millones de dólares, lo que supone que el precio de salida actual es más de cinco veces superior al de compra.

El estadounidense, reconocido internacionalmente por dirigir premiadas películas como La lista de Schindler, E.T. o Jurassic Park, invirtió unos 7 millones de euros entre renovaciones y reformas a lo largo de las últimas décadas.

Sala principal del rancho. Realtor/ Idealista

A pesar de contar con una residencia principal de lujo, la pareja nunca llegó a vivir en el rancho, que fue concebido desde el principio como un refugio ecuestre privado.

El rancho suma más de una hectárea de superficie y cuenta con una vivienda principal de más de 2.500 metros cuadrados con siete dormitorios y nueve baños.

El inmueble combina elementos rústicos y contemporáneos: suelo de nogal, techos revestidos en madera y grandes ventanales que aprovechan la luz natural y las vistas al exterior.

Cocina profesional de la casa. Idealista /Realtor

El salón principal dispone de varias áreas de estar y dos chimeneas, una configuración pensada tanto para la vida cotidiana como para recibir invitados.

La cocina de tipo profesional incorpora abundante mobiliario de madera, una isla central de gran tamaño, electrodomésticos de alta gama y un comedor informal. Este espacio conecta con una sala familiar y una terraza revestida en madera de ipé, desde la que se observa un estanque.

Uno de los grandes atractivos es su zona exterior, ya que cuenta con un establo para caballos con seis boxes, que además incluye una oficina, dependencia para el personal, espacios de equipamiento y una pista de equitación ideal para los amantes de estos animales.

Uno de los siete dormitorios. Idealista/Realtor

Asimismo, dispone de un segundo establo, obra de las renovaciones del cineasta, que suma cuatro boxes más y espacio para guardar hasta 10 vehículos.

Aparte, el rancho incluye una casa adicional con un dormitorio y equipada con cocina, terraza y una oficina, ideal para familiares, amigos o invitados que vengan a pasar el día y disfrutar de los caballos.

A ello se suma un entorno privilegiado, con más de una hectárea de terreno en pleno Los Ángeles, que combina la tranquilidad de la vida ecuestre con la proximidad a la ciudad.

Uno de los caballos de su establo. Getty Images

Conocida como Dogwood, la finca está situada en el ultraprivado Sullivan Canyon, en las montañas de Santa Mónica, y fue diseñada por el arquitecto Michael Kovac con interiores de Michael Smith.

La propiedad salió al mercado con Sandro Dazzan de The Agency y representa una de las ofertas ecuestres más exclusivas de Los Ángeles.