Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, incinerado en Los Ángeles mientras continúa la investigación por su muerte

Los restos mortales de Presley Gerber, el hijo de la supermodelo Cindy Crawford, ya han sido incinerados. La cremación se llevó a cabo en la funeraria Rose Family Funeral Home (California), según un certificado de defunción obtenido por TMZ.

De acuerdo con la documentación oficial consultada por medios estadounidenses, la incineración de Presley Gerber se realizó pocos días después de que fuera declarado fallecido el domingo 20 de septiembre de 2026.

La rapidez con la que se ha llevado a cabo la cremación contrasta con la espera aún pendiente de los resultados toxicológicos definitivos, ya que, aunque la autopsia ya ha sido completada, el Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles ha señalado que se requieren estudios adicionales para determinar con precisión la causa oficial del fallecimiento.

Presley Gerber, su hermana Kaia, Cindy Crawford y Rande Gerber. Getty Images

Mientras tanto, las fuentes policiales han reiterado que no existen indicios de criminalidad y que el caso se investiga como una posible sobredosis, hipótesis que ya fue trasladada a la familia en las primeras horas tras el hallazgo del cuerpo.

Fuentes cercanas a TMZ también informaron que la familia está haciendo planes para un funeral que se espera sea privado y relativamente pequeño.

Presley Gerber murió a los 27 años en un exclusivo centro de desintoxicación de Santa Mónica, donde había ingresado voluntariamente el sábado por la noche para tratar sus problemas de adicción.

A pesar de contar con un terapeuta especializado disponible las 24 horas y de estar en un entorno supervisado, el joven sufrió aparentemente un paro cardíaco en la madrugada del domingo, sin que el personal lograra reanimarlo antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Detalles surgidos en los días siguientes apuntan a que Presley llegó al centro bajo los efectos de alguna sustancia y que su médico le había estado recetando ketamina pese a su conocido historial de adicción a esa droga, según han asegurado personas cercanas a la familia.

Rande Gerber, Cindy Crawford y Presley. GeeTy Images

Esta revelación ha abierto un nuevo frente de especulación sobre las circunstancias de su muerte, aunque por ahora no se ha confirmado oficialmente que exista una relación directa ni que el médico mencionado esté siendo investigado.

La muerte de Presley ha sumido a Cindy Crawford en un estado de profunda devastación, descrito por fuentes próximas como "la peor pesadilla de cualquier padre". La supermodelo, que siempre ha mantenido una relación muy cercana con sus dos hijos, Presley y Kaia, ha pedido privacidad para poder sobrellevar este "difícil y doloroso momento".